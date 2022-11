Der FC J kämpft sich zurück

Am letzten Spieltag des Jahres und gleichzeitig 1. Rückrundenspiel war man zu Gast bei den „Berghasen“. Das gegenseitige Abtasten war schnell vorbei, denn beide Mannschaften probierten frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Die Viktoria aus dem Walzbachtal agierte hierbei allerdings etwas zu kompliziert und leistete sich gleichzeitig Fehler in der Defensive, die die Hausherren oft den Weg Richtung Jöhlinger Tor bereiteten. Ein Jöhlinger Patzer in der 23. Minute, bei dem der Ball, anstatt im 16er geklärt, verlängert wurde, landete am langen Eck vor den Füßen von M. Lazar, der die Kugel an rotweißen Füßen vorbei flach ins Tor lenkte. Im weiteren Verlauf waren die „Kreizköpf“ stets bemüht, scheiterten aber an ihrer zu verkopften Spielweise. Die Berghausener machten es auch in der 42. Minute besser. Ein Schnittstellenball, der die Jöhlinger Defensive komplett überrumpelte, setzte A. Lazar unter die Latte. Danach herrschte bei den Jöhlingern eine Stimmung wie bei der Einweihung einer Kläranalage. Mit diesem 2:0-Dämpfer ging es dann in die Kabinen.

Der Seitenwechsel zeigte dann aber eine wohltuende Wirkung auf das Spiel der Gäste. Die Partie spielte sich vor demselben Tor ab wie in Hälfte 1. Dieses Mal zum Vorteil der alten Dame. Leider blieben die Annäherungen nicht zielführend, denn die Abschlüsse waren z.T. so schwach geschossen, dass man den Ball im Flug hätte aufpumpen können. So benötigte der FC J die Unterstützung der Hausherren, um selbst das Runde in das Eckige zu bekommen. Bei einem Eindringversuch von Dominik Barth in den gegnerischen 16er, wurde dieser zu Fall gebracht und der Schiedsrichter entscheid sofort auf Strafstoß, den Dominik Meinzer ohne viel Mühe zum 2:1-Anschlusstreffer reinzirkeln konnte. Die Jöhlinger machten es, wie in Halbzeit 1, weiter zu kompliziert, kamen aber nun näher vor das Tor der „Berghasen“. Auch die Platzherren vollbrachten offensive Vorstöße, waren allerdings nichtmehr zwingend genug. Der FC J reizte die vollen 90 Minuten aus, um endlich noch den Ausgleichstreffer zu erzielen. Ein erneutes Foul im 16er, dieses Mal an Pedro Pfaff, konnte wiederum Meinzer zum Strafstoßversuch nutzen und verwandelte zum 2:2. In der Nachspielzeit ereignete sich eine weitere kritische Situation mit Berghausener Abwehrbeteiligung. Eine erneute Elfmeterentscheidung schien dem Unparteiischen dann aber zu viel des Guten und so blieb es am Ende beim 2:2. Damit überwintert die 1. Mannschaft des FC J auf dem 8. Tabellenplatz und wünscht allen Fans und Anhängern frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Wir sehen uns in 2023.