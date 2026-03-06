Der FC Ismaning will nach dem 4:1 auch in Pipinsried punkten

Perfekter Einstand: Neuzugang Ilkan Atak (rechts) hat bei seinem Ismaning-Debüt gleich zweimal getroffen. – Foto: Dieter Michalek

Nach dem Kantersieg gegen Schalding wartet die nächste Herausforderung. Trainer Muriqi erwartet ein schweres Spiel beim FC Pipinsried.

Beim Jahresauftakt in der Bayernliga hat der FC Ismaning ein gewaltiges Ausrufezeichen gesetzt. Mit dem 4:1 zu Hause gegen Schalding-Heining zeigte er eindrucksvoll, dass die Blau-Weißen keinen Bock auf Abstiegskampf haben. Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi warnt aber, dass mit dem Auswärtsspiel beim FC Pipinsried (Samstag, 15 Uhr) noch einmal eine deutlich größere Herausforderung wartet.

Geht man rein nach den Fakten, liegen die ersten beiden Gegner der zweiten Saisonhälfte nicht allzu weit auseinander. Schalding-Heining und Pipinsried sind klingende Namen, die nach vielen Jahren in der Regionalliga so etwas wie Promistatus in der Bayernliga haben. In der Tabelle sind Pipinsried (7.) und Schalding (11.) jedoch im Mittelfeld gefangen. Pipinsried hat vier Punkte mehr als die Passauer, aber auch noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand.

Muriqi erwartet offenbar, dass die Kicker aus dem Dachauer Hinterland nach den Nachholpartien wieder an die Spitzengruppe heranschnuppern. Mit dem Ex-Heimstettner Roman Langer haben sie einen neuen Trainer, und der FCI-Coach stuft den Gegner ganz hoch ein. „Die sind deutlich stärker“, sagt er. Aber er schiebt auch hinterher: „Wir fahren mit breiter Brust dorthin.“

Der FC Pipinsried hat in der Vorrunde auch gelernt, dass der FC Ismaning erst dann besiegt ist, wenn der Schiedsrichter abgepfiffen hat. Im Stadion an der Leuchtenbergstraße führte der Gast nach 70 Minuten mit 3:0, als Ismaning mit drei Toren binnen 15 Minuten noch ein 3:3 erzwang. Muriqi erinnert sich mit gemischten Gefühlen: „Wenn das Spiel fünf Minuten länger gedauert hätte, wären wir als Sieger vom Platz gegangen.“

Gegenüber dem 90-minütigen Hinspiel-Spektakel hat sich in beiden Kadern einiges verändert. Ismaning hat mit Ilkan Atak einen Neuzugang, der mit zwei Toren nach einem Spiel eine Superbilanz hat. Er könnte diese Saison noch bester Torschütze des FCI werden. Außerdem wird wohl gegenüber dem Hinspiel ein anderer Torwart im FCI-Kasten stehen. Maximilian Retzer war einst mit Garching in der Bayernliga Gegner von Pipinsried, um dann von 2023 bis 2025 zwei Jahre das Trikot des FCP zu tragen. Nun gibt es ein Wiedersehen mit seinem Ex-Club.

„Bei den Torhütern habe ich ein absolutes Luxusproblem“, sagt Jacky Muriqi, der bei den Keepern die freie Auswahl hat zwischen Retzer und Lucas da Silva-Pötzinger, „der im Training Bälle hält, das hast du noch nicht gesehen“. Für Retzer sprechen die Erfahrung und die Spielkontrolle. Klar ist auch, dass es nach einem 4:1-Heimsieg nicht viel Grund gibt, im großen Stil zu wechseln. Und bei Retzer ist es klar, dass der Torhüter sicher noch das Spiel beim Ex-Club bekommt. 8nb)