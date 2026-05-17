Der FC Ismaning macht die Junglöwen mit einem 1:5 zum Meister

Der FC Ismaning kassiert gegen 1860 München II die zweithöchste Saisonniederlage. Trainer Muriqi hadert mit vergebenen Chancen und Schiedsrichterentscheidungen.

In der Bayernliga Süd können die Fußballer des TSV 1860 München II zwar nicht aufsteigen, aber sie wollten sich dennoch die Meisterschaft holen. Dafür fehlte noch ein Sieg, und den sammelten die Löwen mit dem 5:1 (3:1) gegen den FC Ismaning ziemlich locker ein.

„Natürlich hat 1860 München die beste Mannschaft der Liga“, sagt der Ismaninger Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi, „aber wir waren schon ein sehr dankbarer Gegner für das letzte Spiel.“ Am Ende gewannen die Gastgeber völlig verdient gegen einen FC Ismaning, der einfach zu viele Fehler machte. „Die ersten beiden Tore waren reine Geschenke“, sagt Muriqi über die Tore von Cristian Leone (13.) und Emre Erdogan (14.) binnen 60 Sekunden. Individuelle Fehler der Gäste gingen den beiden Treffern voraus. In den ersten 20 Minuten hatten die Ismaninger große Probleme mit dem Gegner, wobei es neben den beiden Toren keine weiteren Großchancen gab. 1860 führte mit der gnadenlosen Effektivitität eines Tabellenführers.

Zu der Geschichte des Spiels gehört aber auch, dass der FC Ismaning zu wenig aus seinen starken Phasen machte. Nach dem 2:1-Anschlusstreffer von Ilkan Atak (39.) waren man dem Ausgleich zweimal ganz nahe, fing sich aber vor der Pause noch den Elfmeter zum 3:1 von Cristian Leone ein (45.). Muriqi kritisierte in dem Fall seine Mannschaft nicht, weil er massive Zweifel an dem Elferpfiff anmeldete. Er bemerkte vielmehr, dass man schon früher den Anschlusstreffer eigentlich hätte machen müssen in der besten Phase der Partie.

„Nach der ersten Halbzeit hätten wir auch führen können“, fand der Ismaninger Trainer. Es kam einiges zusammen mit konsequent die Fehler bestrafenden Gastgebern und Ismaningern, die ihre Chancen liegen ließen. Das ist am Ende dann auch der Unterschied zwischen dem Bayernliga-Meister und der Nummer zwölf in der Tabelle.

In der zweiten Hälfte spielten die Gastgeber ihren Sieg ziemlich ungefährdet nach Hause. In der Statistik bekamen dann noch die Torschützen Dimitrios Vourtsis (67., Eigentor) und Arian Ortivero Calderon (87.) einen Platz und der TSV 1860 II war über die 90 Minuten auch der verdiente Sieger. Ismaning blieb die Erinnerung daran, dass man selbst auch gute Phasen hatte und da dem Spitzenreiter das Leben richtig schwer hätte machen können.

Es war aber auch ein letztes Spiel, in dem es nicht mehr um die ganz großen Dinge ging. Der Ismaninger Trainer brachte auch diesmal Spieler zum Einsatz, die bis zum feststehenden Ligaverbleib nur wenige Minuten bekommen hatten. Die Aufstellung ist aber nicht der Grund dafür, dass der FCI von der Grünwalder Straße in Giesing mit einer knackigen Niederlage nach Hause fuhr. Nach dem 1:7 in der Vorrunde beim Tabellenzweiten TSV Landsberg war dieses 1:5 nun die zweithöchste Pleite der Saison. (nb)

TSV 1860 München II – FC Ismaning 5:1 (3:1). FCI: Retzer – Krizanac, Weber (77. B. Kuhn), Maxhuni, Pollio – Vourtsis, Kübler (82. Ouro-Akpo Adjai), Zehetbauer (73. Basaran), Liuzza (62. Kozica) – Atak, Cazorla (73. Shcherbyna). Tore: 1:0 Leone (13.), 2:0 Erdogan (14.), 2:1 Atak (39.), 3:1 Leone (45., Foulelfmeter), 4:1 Vourtsis (67., Eigentor), 5:1 Calderon (87.). Schiedsrichter: Joahnes Wagner (Ingolstadt) – Zuschauer: 186.