Der FC Ismaning lässt die Ersatzspieler gegen Kottern ran

Fabian Streibl (Ismaning, 17) am Ball, Freisteller, Einzelbild, Aktion, Action – Foto: Sven Leifer

Trainer Jacky Muriqi rotiert die Startelf komplett durch. Zudem werden mehrere Leistungsträger vor dem letzten Heimspiel verabschiedet.

„Das wird das schönste Spiel des Jahres.“ Der Ismaninger Fußball-Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi ist mehr als tiefenentspannt, wenn er auf das kommende Match schaut. Der FC Ismaning hat die Bayernliga sicher gehalten und empfängt den TSV Kottern (Samstag, 14 Uhr), der nun ganz sicher die Abstiegsrelegation spielen muss. In dem irren Fußballsport drohte vor einer Woche noch das Mega-Endspiel um die Relegation, wenn die Ismaninger nicht gegen Nördlingen gewonnen hätten.

Die Fans des FC Ismaning werden am Samstag etwas Zeit brauchen, sich, die Namen und die Formation zu studieren. Diesmal sollen alle auf dem Platz stehen, die in den vergangenen Wochen von Außen zuschauen mussten und eher für die letzten Minuten rein durften. Trainer Jacky Muriqi lädt alle ein gegen ihn aufzumucken: „Jetzt können sie alle zeigen, dass der Trainer nichts weiß und bei den Aufstellungen Fehler gemacht hat.“

Muriqi möchte sich mit den letzten beiden Saisonspielen bedanken, dass viele das Jahr durchgezogen haben, auch wenn sie an den Samstagnachmittagen nicht die Rollen hatten, die sie gerne gehabt hätten. Der Trainer kündigt an, dass möglicherweise nur noch ein bis zwei Spieler von der Nördlingen-Startelf gegen Kottern beginnen werden. Allerdings dürfte Kottern nach der bösen Pleite gegen Absteiger Türkgücü München nun auch die letzten beiden Partien nutzen, um Luft vor der knallharten Relegation zu sammeln.

Eine Superrolle hatte Ilkan Atak, der im Winter aus der Türkei kam und ein Gewinner der zweiten Saisonhälfte wurde. Er bekam den Spaß am Fußball zurück und schoss den FC Ismaning mit seinen Toren zum Klassenerhalt. Diesen Samstag vor dem Heimspiel gegen Kottern bekommt er aber einen Blumenstrauß als Zeichen, dass die wunderschöne Teilzeitehe wieder endet. Ilkan Atak hat sich entschieden, einen Anlauf am Rande des Profifußballs zu unternehmen mit dem Wechsel zum Regionalligisten FV Illertissen. Muriqi hatte dem Spieler, der in den vergangenen Jahren ein recht wilder Wechselvogel war, dazu geraten, erst einmal wieder anzukommen und den Spaß am Fußball zu genießen.

Vor dem Heimspiel am Samstag werden in Ismaning des Weiteren Fabian Streibl, Yazid Ouro-Akpo Adjai, Dogukan Mumcu oder Lucio Gonzalo Theveny verabschiedet. Diese Spieler stehen bereits als Abgänge fest. Ein schwerer Verlust wird vor allem Fabian Streibl, der in den vergangenen zwei Jahren in der defensiven Mittelfeldzentrale der konstanteste und beste Spieler des FC Ismaning war. Ihm werden die Blau-Weißen einige Tränen hinterher weinen. (nb)