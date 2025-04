Der FC Ismaning hat jetzt alle Trümpfe in der Hand

Der FC Ismaning macht mit dem unerwarteten 3:1-Heimsieg gegen den FC Pipinsried einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt in der Fußball-Bayernliga.

Ismaning – Aus der unmöglichen Mission wurde der große Wurf. Der FC Ismaning gewann gegen den Zweiten FC Pipinsried mit einem Riesenspiel 3:1 (2:0) und hat für den Klassenerhalt ohne Relegation nun wieder alle Trümpfe in der Hand.

Sinabov trifft doppelt

Noch 180 Minuten sind in der Bayernliga zu gehen, und der FC Ismaning hat sich mit dem überragenden und am Ende völlig verdienten Sieg gegen den ersten Kandidaten auf den Regionalliga-Aufstieg (Tabellenführer 1860 II darf nicht aufsteigen) alle Trümpfe in der Hand. Auf Sonthofen (2:2 in Kottern) hat Ismaning wieder zwei Punkte Vorsprung und dazu den Sieg im direkten Vergleich (2:0, 2:3). Schon ein Dreier gegen den bereits abgestiegenen TSV Rain kann für die Rettung reichen, und genau da hakt Trainer Jacky Muriqi ein: „Warum sind wir gegen die besten Mannschaften der Liga so gut und verlieren gegen hintere?“ Er deutet an, dass man fußballerisch viel Qualität habe, aber Fußball Kopfsache ist und man die PS nicht immer 90 Minuten auf den Platz bringt.

Ziemlich überraschend wechselte Trainer Muriqi seinen Stürmer, obwohl Serhii Shcherbyna in zwei Spielen zweimal getroffen hatte. Diesmal fiel die Wahl auf Alekzandar Sinabov, weil er ein nach hinten mitarbeitender Stürmer ist. Der Angreifer machte dann zwei Tore und bestätigte Muriqi in seinem Bauchgefühl. Der vorderste Ismaninger arbeitete darüber hinaus stark für sein Team.

Gewaltiger Strahl von Yamashita

Mitte der ersten Halbzeit lief für Pipinsried dann gewaltig viel schief. Erst kombinierten sich die Ismaninger schön durch, und der nicht als Torjäger gefürchtete Hiroto Yamashita traf mit einem gewaltigen Strahl ins Tor. Und dann kam der große Auftritt von Maximilian Engl, der einst zur goldenen Regionalligazeit im Tor des VfR Garching stand. Engl sagte dem Linienrichter seine Meinung, sah Gelb, motzte den Schiri an – Gelb-Rot. Engl musste froh sein, wegen Schiedsrichterbeleidigung nicht eine Rote Karte samt langer Sperre kassiert zu haben. Mit Maximilian Retzer kam der nächste Ex-Torwart aus Garching, und dessen erste Aktion war es, den Ball aus dem Tor zu holen. Sinabov hatte die Kugel fein über ihn gehoben.

Nach der Pause kam Pipinsried noch einmal auf 2:1 heran, aber dann kam Doppelpacker Sinabov. Am Ende mussten die Gäste froh sein, gegen defensiv wie offensiv bärenstarke Ismaninger nicht noch höher zu verlieren. Wenn die Blau-Weißen so weitermachen, dann steht dem planmäßigen Saisonende in 180 Minuten nichts mehr im Weg.

FC Ismaning – FC Pipinsried 3:1 (2:0). FCI: Becherer – Bucher (75. Doqaj), Weber, Krizanac, Di Rosa – Streibl (84. Ouro-Akpo Adjai), Yamashita (71. Kovacevic), Rohrhirsch, Zehetbauer (87. Zouaidi), Vrenezi (79. Shcherbyna) – Sinabov. Tore: 1:0 Yamashita (26.), 2:0 Sinabov (35.), 2:1 Gebert (73.), 3:1 Sinabov (76.). Gelbrot: Engl (30., wiederholtes Reklamieren). Schiedsrichter: Jakob Putz (Perlesreut). Zuschauer: 210.