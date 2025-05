Der FC Horgen trennt sich vom Trainer

Knall beim FC Horgen: Der 2. Ligist und Trainer Gianluca Cavaliere gehen getrennte Wege. Die Zusammenarbeit wird per sofort beendet.

Der FC Horgen zieht die Konsequenzen aus den jüngsten Resultate. Nach Gesprächen kommen der FCH und Trainer Gianluca Cavaliere zum Schluss, dass eine Trennung der richtige Schritt ist.

«Ein personeller Wechsel auf der Trainerposition der Mannschaft könnte in der aktuellen Phase guttun», schreibt der FCH in einer Mitteilung auf der Vereins-Website. Die Zusammenarbeit mit dem Trainer wird per sofort aufgelöst.