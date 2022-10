Obenauf war Michael Vogele mit dem FC Horgau in den vergangenen Wochen. Fünf Siege in Serie haben die Kleeblättler vor dem Duell mit dem Tabellenführer FC Günzburg auf Rang vier gehievt. – Foto: Walter Brugger

Der FC Horgau ist das „heißeste Team“ Nach fünf Siegen in Folge wartet der Bezirksliga-Spitzenreiter FC Günzburg +++ In Meitingen hängt der Haussegen schief +++ Duell der „Serientäter“ in Ecknach

Es steht zwar der letzte Hinrunden-Spieltag in der Bezirksliga Nord auf dem Plan, ob allerdings der Herbsttitel schon vergeben wird, das ist nicht sicher. Außer, der FC Günzburg setzt seine eindrucksvolle Erfolgsbilanz auch beim FC Horgau fort, der seinerseits das die Mannschaft der Stunde stellt. Zumindest für einen Tag kann der TSV Aindling mit einem Heimsieg gegen den TSV Nördlingen II an die Spitze springen - und auch der VfR Jettingen ist noch im Rennen um die Herbstmeisterschaft. Zumal der VfR noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat und quasi nachträglich den inoffiziellen Titel erobern könnte.

Mit fünf Siegen in Folge steht der FC Horgau im Powerranking von FuPa.net auf Position eins. Vor dem Tabellenzweiten TSV Aindling und dem Spitzenreiter FC Günzburg, der diesmal seine Visitenkarte in Horgau abgibt. „Wir wollen die Liga weiterhin so spannend wie möglich gestalten“, kündigt Trainer Franz Stroh an.

„Die Vorfreude ist da. Wir sind bereit“, blickt der 39-Jährige dem Spitzenspiel ganz gelassen entgegen. 15 Punkte am Stück haben die Kleeblätter wieder aus dem Keller gehievt und für ein ansehnliches Polster gesorgt. Stroh hat Respekt vor dem Gegner: „Sie haben mit Maximilian Lamatsch einen Top-Torjäger und die Ergebnisse sprechen für sich. Mal sehen, wie sich das auf dem Feld ansieht.“

Günzburgs Spielertrainer Christoph Bronnhuber bezeichnet den FCH als derzeit „heißeste Mannschaft der Liga“. Im gleichen Atemzug bemerkt er: „Unsere Statistik gegen die schaut auch nicht so rosig aus.“ Wie wahr: In der zurückliegenden Saison unterlag man den Horgauern zweimal 3:5. (oli, ica) Lokalsport Labo / Lokalsport GZ

Die Bubesheimer wissen, dass sie ihr jüngstes Heimspiel gegen den FC Horgau in der Offensive verloren haben. Dicke Chancen für gut eine Handvoll Tore besaßen sie, erzielen konnten sie nur eines. Trainer René Hauck verweist zudem auf die, wie im Nachhinein klar wurde, verpennte erste Halbzeit. „Das war nicht gut, daraus müssen wir lernen“, sagt er vor dem Auftritt beim FC Stätzling, der mit einem Sieg auf den ersten Platz der Heimtabelle springen könnte. (ica, red) Lokalsport GZ

Beim TSV Wertingen läuft es gerade richtig rund. Die Zusamstädter seit vier Spielen ungeschlagen. „Das fühlt sich natürlich sehr gut an. Das genießen wir auch“, sagt Trainer Daniel Schneider vor der Partie beim VfL Ecknach.

Die jüngste Wertinger Bilanz spricht für den TSV. Die Zusamstädter konnten in der vergangenen Saison beide Duelle gegen den VfL knapp für sich entscheiden. Beide Siegtreffer fielen erst in der Nachspielzeit. Für Wertinger Tore sorgt aktuell vor allem der formstarke Stürmer Stefan Fackler. In den vergangenen zwei Spielzeiten war der 24-Jährige noch häufig in Wertingens zweiter Mannschaft in der Kreisklasse im Einsatz. In der laufenden Saison konnte er durch seine hohe Effizienz in acht Spielen bereits fünf Treffer beisteuern.

Der VfL Ecknach ist mittlerweile sieben Spiele sieglos. Spielertrainer Angelo Jakob bleibt aber zuversichtlich. „Die Mannschaft ist absolut intakt, die Stimmung nach wie vor gut“ betont er, stellt aber klar. „Jetzt die Köpfe hängen lassen und sich das Hirn zermartern, bringt uns nicht weiter. Wir müssen positiv bleiben. Die Qualität dazu ist ohne Zweifel vorhanden.“ Mario Schmidt sollte wieder mit von der Partie sein, genauso wie Philipp Elbl, der aufgrund einer Sprunggelenksverletzung in dieser Saison noch kein einziges Spiel bestreiten konnte. Ein Fragezeichen steht hinter Marcus Wehren. (mt, jng) Lokalsport WZ / Lokalsport AN

Torreiche Partien sind die Anhänger des TSV Meitingen gewohnt. 30 Mal netzte der TSV in dieser Saison bereits ein, einer der Bestwerte der Liga. Allerdings klingelte es auch genauso oft im eigenen Kasten. Hohes Unterhaltungspotenzial ist vorhanden. Denis Buja, der zusammen mit Christoph Brückner das Trainerduo bildet, geht das sonstwo vorbei. Die jüngte 0:2-Pleite im Derby beim TSV Wertingen hat dafür gesorgt, dass vor dem Heimspiel gegen den SV Wörnitzstein-Berg der Haussegen leicht schief hängt und das Stimmungsbarometer Richtung Keller zeigt.

„Die Enttäuschung war sehr groß“, räumt der nun auch noch verletzt ausfallende Denis Buja ein, sich die Frage gestellt zu haben, an was es denn liegen könnte, dass die Seinen nicht mit der letzten Motivation und dem unbedingten Willen in diese Partie gegangen sind. Was ihn besonders stört: „Ein Großteil sträubt sich, die Drecksarbeit zu machen.“

Fußball ist manchmal komisch, so zuletzt auch beim SV Wörnitzstein-Berg. „Natürlich sind wir froh, dass wir endlich mal wieder gewonnen haben. Nach zuvor drei guten Spielen mit Niederlagen war das Spiel gegen Rain eines der schwächeren, aber wir haben gewonnen, das ist das Einzige, was zählt“, sagt SVW-Trainer Bernd Taglieber vor der Partie beim TSV Meitingen, und betont: „Wir wollen jetzt nachlegen und einen guten Endspurt vor der Winterpause hinbekommen.“ (oli, wip) Lokalsport Labo / Lokalsport DW

„Der FC Affing ist besser, als es der Tabellenstand ausdrückt. Für sie ist es mehr ein Endspiel als für uns“, erklärt Niko Schröttle, Spielertrainer des TSV Rain II, vor dem Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten. „Affing wird sich hinten reinstellen und auf Konter lauern. Mir ist die Art und Weise egal, aber wir wollen drei Punkte holen. In diesem Spiel geht es nur um das Ergebnis“, appelliert der Coach des TSV. Hierfür kehren mit Matthias Kühling und Fabian Miehlich zwei wichtige Leistungsträger zurück. Christian Kühling fällt nach einer Verletzung aus der Nachholpartie beim TSV Aindling (1:4) aus.

Auch die Affinger unterlagen zuletzt dem TSV Aindling (0:1), Spielertrainer Tobias Jorsch sah dennoch viele gute Ansätze seiner Mannschaft. Vor der Partie in Rain erklärt er: „In unserer Situation ist eigentlich jedes Spiel ein Spiel ums Überleben.“ (pij, lost) Lokalsport DW / Lokalsport AN

Unter der Woche schaffte der TSV Aindling mit einem überzeugenden 4:1-Erfolg gegen den TSV Rain II den Sprung auf Platz zwei, nun erwartet das Team von Trainer Christian Adrianowytsch das noch sieglose Tabellenschlusslicht TSV Nördlingen II. Für die Rieser stehen bereits 46 Gegentor zu Buche, die meisten der ganzen Liga. Dennoch nimmt Josef Kigle, Vorstand Spielbetrieb, sein Team in die Pflicht. „Die Konzentration muss höher sein als in Affing, dann wird man den Gegner beherrschen und auch die nötigen Tore erzielen.“ Ähnlich wie gegen Rain hofft Kigle auf einem frühen Treffer.

Erstmals für Nördlingen spielberechtigt ist der 21-jährige Gambier Sainey Badjie, der im Sommer vom TV Markt Weiltingen ins Ries gewechselt ist und damals keine Freigabe erhalten hatte. Diese Sperre ist nun abgelaufen. (lost, red) Lokalsport AN

Die Stimmung bei der U23 des FC Gundelfingen war dieser Tage ausgesprochen gut. Nicht nur wegen des 4:1-Auswärtssieges beim TSV Nördlingen II vor einer Woche – der Blick auf die Tabelle mit 21 Punkten nach 14 absolvierten Spielen sorgt für zufriedene Gesichter bei den FCG-Fohlen. Dennoch wissen die Mannen um Kapitän Philipp Urban, dass die Liga extrem ausgeglichen ist und man sich trotz eines Sieben-Punkte-Polsters auf den Relegationsrang noch nicht zurücklehnen darf.

Gegen den VfR Neuburg ist FCG-Trainer Peter Stegner überzeugt: „Es wird ein Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheidend sein werden.“ Der 36-Jährige kann gegen den VfR Neuburg personell nahezu aus dem Vollen schöpfen. Torhüter Fabian Karg kehrt in den Kader zurück und auch der lange wegen einer Innenbandverletzung ausgefallene Adriano Friebel hat das Training wieder aufgenommen hat.

Neuburgs Trainer Alexander Egen fasst die bisherige Saison als „durchwachsen“ zusammen. Was er seiner Mannschaft besonders ankreidet, ist, dass man in vielen Spielen gute Phasen hatte, sie aber selten über 90 Minuten zeigte und so oftmals sicher geglaubte Führungen noch aus der Hand gab. „Wir fahren nach Gundelfingen, um zu gewinnen“, gibt Egen als Ziel für das Auswärtsspiel vor, und ist überzeugt: „Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, wird es für jeden Gegner schwierig., (pst, man) Lokalsport DZ / Lokalsport NR

