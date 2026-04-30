Der FC Homberg stellt die Weichen für die Zukunft von Christian Marx · Heute, 16:35 Uhr · 0 Leser

Der FC Homberg stellt die Weichen für die Zukunft und verpflichtet Friedhelm Janusch als neuen Cheftrainer für die kommenden beiden Spielzeiten. Der erfahrene Fußballlehrer bringt jahrzehntelange Erfahrung im nordhessischen Amateurfußball mit und war über viele Jahre hinweg erfolgreich in der Verbands- und Gruppenliga tätig.

Auch als Spieler kann Janusch auf eine bemerkenswerte Laufbahn zurückblicken – insbesondere seine Zeit beim KSV Hessen Kassel prägt bis heute sein Fußballprofil. Anfang der 1970er-Jahre stand er beim damaligen Zweitligisten unter Vertrag und lief zwischen 1971 und 1973 als Stürmer in der Regionalliga Süd auf. Janusch gilt als einer der profiliertesten Trainer der Region und kann auf eine beeindruckende Laufbahn zurückblicken. In über 800 Spielen als Trainer sammelte er zahlreiche Erfolge und führte mehrere Mannschaften stabil durch anspruchsvolle Ligen. Stationen bei Vereinen wie dem TSV Wabern, der TSG Sandershausen, dem SV Eschwege, dem 1. FC Schwalmstadt oder Eintracht Baunatal unterstreichen seine Qualität und Konstanz auf hohem Amateur-Niveau.

Mit der Verpflichtung verfolgt der FC Homberg einen klaren Plan: Die erste Mannschaft soll strukturell neu aufgestellt und langfristig entwickelt werden. Im Mittelpunkt steht dabei ein konsequenter Generationenwechsel. Zahlreiche junge Spieler sollen künftig stärker eingebunden und gezielt gefördert werden. Gerade in diesem Bereich bringt Janusch ideale Voraussetzungen mit. Er steht für eine klare Philosophie, bei der Teamgeist, Charakter und eine funktionierende Mannschaftsstruktur im Vordergrund stehen.