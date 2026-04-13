Der FC Heimertingen kriegt die Kurve Kreisligist wahrt seine Aufstiegschance +++ Kammlach und Bad Grönenbach geben sich keine Blöße +++ TSV Mindelheim kann doch noch gewinnen von red · Heute, 17:38 Uhr · 0 Leser

Der Booser Kevin Katheininger kann den Kopfball von Heimertingens Tim-Luca Hurter (rechts) noch vor der Linie abwehren, sein Keeper Max Schick musste nicht eingreifen. – Foto: Siegfried Rebhan

Mit drei Niederlagen hatte der FC Heimertingen im Aufstiegsrennen der Allgäuer Kreisliga Nord zuletzt entscheidend gepatzt, gegen den TV Boos gelang die Kehrtwende. Durch das 4:1 wahrte der FCH seine kleine Chance. Allerdings gaben sich auch Spitzenreiter TSV Kammlach und der TV Bad Grönenbach keine Blöße. Den ersten Dreier nach der Winterpause landete der TSV Mindelheim mit dem 4:2 gegen den SV Lachen.

Der FC Heimertingen konnte sich deutlich mit 4:1 gegen den TV Boos durchsetzen. Alexander Link brachte den FCH dabei früh in Führung (5.), ehe ein Eigentor von Sebastian Egger nur wenig später das 2:0 bedeutete (11.). Marco Gröner verkürzte in der 18. Minute per Kopf für den TVB. Nach der Pause sorgte Stephan Böck mit einem weiteren Kopfball nach Flanke von Thomas Einsiedler für die Vorentscheidung (59.). Den Schlusspunkt zum 4:1 setzte Einsiedler selbst in der 80. Minute nach Vorarbeit von Maximilian Mayer.

Schiedsrichter: Mehmet Arar (Ulm) - Zuschauer: 170

Ein Tor entschied die Partie in der Haienbacharena: Kevin Riehle erzielte per direkt verwandelter Ecke in der 35. Minute den einzigen Treffer beim 1:0-Auswärtssieg des TV Bad Grönenbach bei der DJK SV Ost Memmingen. Die Ostler bemühten sich um den Ausgleich, blieben jedoch im Abschluss zu harmlos. Eine Zeitstrafe gegen Memmingens Güven Karadeniz (81.) war ein weiteres Handicap bei der Schlussoffensive.

Schiedsrichter: Ahmet Gürsoy (Wolfertschwenden) - Zuschauer: 125

Der TV Woringen hat sich in der Schlussphase einen 2:0-Erfolg gegen den FSV Lamerdingen gesichert. Daniel Tobler brach in der 83. Minute den Bann und brachte Woringer in Führung. In der Nachspielzeit erhöhte Christian Wiblishauser per Freistoß nach Vorlage von Robin Schölhorn auf 2:0. Direkt danach sah Schölhorn noch die letzlih bedeutungslose Gelb-Rote Karte.

Schiedsrichter: Deniz Karaagac (Altstädten) - Zuschauer: 100

Der TSV Kammlach hat sich beim TSV Kirchheim mit 2:0 durchgesetzt. Jonas Funk brachte den Tabellenführer in der 23. Minute in Führung und legte kurz vor der Pause das zweite Tor nach (44.). Kirchheim fand offensiv kaum Lösungen. In der Schlussphase musste Kammlachs Paul Filser nach einem Foul mit Gelb-Rot vom Platz.

Schiedsrichter: Julian Wäsch (Bräunlingen / Augsburg) - Zuschauer: 70

Der SV Oberegg hat beim TSV Lautrach-Illerbeuren einen ungefährdeten 3:0-Auswärtssieg gefeiert. Elias Maurus brachte den SVO in der 33. Minute nach Vorlage von Emanuel Krumm in Führung. Nach der Pause erhöhte Christian Müller per Elfmeter (54.), bevor Martin Fischer in der 64. Minute den Endstand markierte. Lautrach blieb über die gesamte Spielzeit offensiv zu harmlos.

Schiedsrichter: Christian Merkle (Bad Wurzach) - Zuschauer: 100

Der SC Ronsberg und der TSV Ottobeuren trennten sich in einem umkämpften Spiel 0:0. Beide Mannschaften erspielten sich Möglichkeiten, konnten diese jedoch nicht nutzen. In der Nachspielzeit sah Michael Keidler vom SC Ronsberg die Rote Karte.

Schiedsrichter: Michael Neukirch (Kempten) - Zuschauer: 200

Ein echtes Spektakel bot der TSV Mindelheim beim 4:2-Sieg gegen den SV Lachen. Lachen startete furios: Leon Schmidt (2.) und Marco Mendler (13.) sorgten früh für eine 2:0-Führung. Mindelheim antwortete durch Luis Wanninger (26.) und Anel Junuzovic (45.+3) noch vor der Pause. In der zweiten Halbzeit drehten die Gastgeber das Spiel endgültig: David Kienle traf in der 79. Minute zur Führung, ehe Wanninger mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit alles klar machte.

Schiedsrichterin: Isabel Schatz (Schwabhausen bei Landsberg) - Zuschauer: 150