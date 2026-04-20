Der FC Hausen hat sein Pulver "wohl schon etwas verschossen"

Leiden für den Erfolg: Die Abwehr des FC Hausen mit Florian Greiner (rechts) ließ gegen den FC Steinen-Höllstein (Kristijan Dani) fast nichts zu. | Foto: Gerd Gründl

Das Gefühl, ohne eigenen Treffer vom Fußballplatz zu gehen, kannte die Mannschaft des FC Hausen fast schon gar nicht mehr. Zwölf Partien hintereinander hatte die Elf von Michael Brunner stets eingenetzt, zuletzt sogar zwei Begegnungen in Folge mit 7:2 für sich entschieden. Gegen den FC Steinen-Höllstein musste sich der Tabellendritte allerdings mit einem 0:0 begnügen. "Wir haben unser Pulver wohl schon etwas verschossen", scherzte Brunner.

Denn er hatte erneut eine Vielzahl von Chancen registriert, doch selbst einen an Justin Gutmann verschuldeten Strafstoß konnte Marco Fritzsche nicht verwerten – wobei dies eher das Verdienst von Gästekeeper Norman Berger war. "Es waren zwei verlorene Punkte", fasste Brunner zusammen, der vor dem anstehenden Spitzenderby gerne auf Tuchfühlung mit dem SV Schopfheim geblieben wäre. Lobende Worte fand er für den Defensivverbund, der kaum eine Chance für Steinen-Höllstein zugelassen habe.