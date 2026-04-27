Der FC Gutmadingen ist in der Bezirksliga einsame Spitze

Wenn Gutmadingen aufsteigt und der FC Neustadt nicht absteigt, dann spielen Tobias Kienzler (links/FCG) und Marvin Waldvogel (FCN) kommende Saison wieder gegeneinander. – Foto: Wolfgang Scheu

Sicher, nach dem Abstieg traute man den Gutmadingern durchaus zu, im Kampf um den Aufstieg ein gewichtiges Wörtchen mitreden zu können. Doch dass die Mannschaft aus dem 800-Seelen-Dorf bei Geisingen sich derart souverän an die Spitze setzen wird, damit rechnete wohl kaum jemand. Nicht einmal die Gutmadinger selbst. Nach 23 Spielen steht der FC Gutmadingen (FCG) unangefochten auf Rang eins. 63 Punkte haben sie bis dato eingefahren, 14 mehr als der härteste Verfolger FC Furtwangen. Ein bisschen schräg ist die Tabelle allerdings, denn Furtwangen hat zwei Partien weniger absolviert. Dennoch ist der Vorsprung komfortabel. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.