Der FC Gundelfingen trifft aus der Distanz

So deutlich, wie es der 3:0-Sieg des FC Gundelfingen vermuten lässt, war die Partie gegen den FC Sturm Hauzenberg allerdings nicht. „Der Beginn war ganz schön holprig“, räumte FCG-Trainer Thomas Rudolph ein. Hauzenberg trat durchaus selbstbewusst auf. Und wer weiß, wie die Partie verlaufen wäre, hätten die Niederbayern die Partie in Gleichzahl bestritten. Doch nach 22 Minuten änderte sich das Bild. Abseits des Spielgeschehens lag FCG-Neuzugang Simon Achatz am Boden, es gab einen Funkkontakt zwischen Schiedsrichter Kenny Abieba und seinem Assistenten – und dann die rote Karte für den Hauzenberger Verteidiger Alexander Kretz. Der hatte Achatz in die Wade getreten. Zusätzlich gab es einen Freistoß knapp außerhalb des Strafraums. Gundelfingens neuer Stürmer Mehmet Fidan legte sich die Kugel zurück – und hämmerte diese an die Latte.

Es passte zum Gundelfinger Spiel, dass sie gegen die nun noch dichter gestaffelte Hauzenberger Defensive fast nur mit Schüssen von außerhalb des Strafraums zu Chancen kamen. „Sie haben den Raum vor ihrem Tor extrem verdichtet“, hatte Coach Rudolph ausgemacht und durchaus bemerkt, wie sich bei seinen in der Vorbereitung so überzeugenden Schützlingen Unzufriedenheit einschlich. Das änderte sich, als der eingewechselte Yannick Maurer von der Strafraumkante abzog – 1:0. Auch der zweite Treffer war eine herausragende Einzelaktion, die alle überraschte. Elias Weichler traf von der Mittellinie über weit vor seinem Tor postierten Stum-Keeper Christoph Obermüller. Nicht minder sehenswert war das 3:0, als wieder Yannick Maurer bei einem abgewehrten Ball aus 25 Metern volley abzog. Damit war der Deckel drauf.

Schiedsrichter: Kenny Abieba (Fürth) - Zuschauer: 626

Tore: 1:0 Yannick Maurer (66.), 2:0 Elias Weichler (70.), 3:0 Yannick Maurer (89.)

Rote Karte: Alexander Kretz (22./FC Sturm Hauzenberg)

Es sollte ein großes Fest zum 100-jährigen Jubiläum der Fußball-Abteilung werden, die Fans kamen in Scharen - doch dann spielte der TSV 1860 München II den Party-Crasher. Mit 4:1 gewannen die Löwen beim TSV Kottern und hinterließen am Kemptener Stadtrand sichtlich bedröppelte Gesichter.

Der Sieg der Junglöwen war verdient, sie leisteten sich sogar noch den Luxus eines verschossenen Elfmeters durch Sandro Porta. Kotterns Keeper Antonio Mormone war im richtigen Eck und hoffte vergeblich, dass dies seinem Team einen Schub gibt. Denn 13 Minuten später gab es den nächsten Elfmeter für die Münchner, den Cristian Leone zum 0:1 verwandelte. 120 Sekunden später machte Porta seinen Lapsus wett und netzte zum 0:2 ein. Das war bereits eine Vorentscheidung, denn Kottern kam auch nach dem Seitenwechsel nicht mehr richtig ins Spiel. Weshalb TSV-Trainer Martin Dausch hinterher meinte, dass zu viele seiner Kicker nicht bei 100 Prozent waren. Gegen einen sehr guten Gegner habe sein Team zuviel Bammel gehabt. Xaver Kifersauer und Lasse Faßmann schraubten das Ergebnis so auf 0:4, ehe die Kotterner wenigstens noch ein kleines Erfolgserlebnis hatten. Achim Speiser machte mit dem 1:4 kurz vor Schluss das Ergebnis erträglicher.

Schiedsrichter: Maximilian Riedel (Horgau) - Zuschauer: 1500

Tore: 0:1 Cristian Leone (35./Foulelfmeter), 0:2 Sandro Porta (37.), 0:3 Xaver Kiefersauer (66.), 0:4 Lasse Faßmann (75.), 1:4 Achim Speiser (87.)

Bes. Vorkommnis: Sandro Porta (TSV 1860 München II) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Antonio Mormone (22.)