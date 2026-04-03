Der FC Gundelfingen schlägt in der Schlusssekunde zu

Nicht per Kopf, sondern mit dem Fuß erzielte Felix Hafner (vorne) in der Nachspielzeit den Siegtreffer des FC Gundelfingen beim FC Pipinsried. – Foto: Walter Brugger

Für den FC Pipinsried läuft es nach der Winterpause einfach nicht, der Bayernligist ist weiter sieglos und Trainer Roman Langer fand es "typisch für unsere Situation", dass beim 0:1 gegen den FC Gundelfingen das entscheidende Gegentor in der allerletzten Aktion des Spiel fiel. Spitzenreiter 1860 München II löste seine Pflichtaufgabe bei Türkspor Augsburg mit dem 4:0-Erfolg souverän, während Verfolger TSV Landsberg beim TSV Kottern durch das 1:1 Boden einbüßte.

Spieltext Pipinsried - Gundelfingen Die Siegesserie des FC Gundelfingen hält. Beim FC Pipinsried zwar schon viel auf ein Unentschieden hin, doch mit der letzten Aktion gelang Felix Hafner der 1:0-Siegtreffer. Mitten in den Jubel hinein pfiff Referee Finn Banderob die Partie ab.

„Es war ein intensives Bayernliga-Spiel“, meinte FCG-Coach Thomas Rudolph hinterher und war stolz, „dass wir trotz unserer Ausfälle so viel Energie auf den Platz bringen konnten. Das war in den Zweikämpfen gegen die qualitativ so gut besetzten Pipinsrieder extrem wichtig.“ Die Qualität im Abschluss haben die Pipinsrieder aktuell jedoch verloren, Jaroud Kanze verpasste früh die große Chance zum Führungstreffer (6.). Bei zwei weiteren Abschlüssen stand FCG-Schlussmann Tobias Werdich im Wege, ebenso wie auf der Gegenseite der dominikanische Nationaltorhüter Enrique Bösl beim Solo von David Spizert (37.).

In der zweiten Halbzeit schlich sich bei den Oberbayern etwas die Angst ein, etwas verlieren zu können, wie es ihr Trainer Roman Langer analysierte. Trotzdem schien alles auf eine Punkteteilung hinauszulaufen. Bis es in der Schlussphase noch einmal richtig spannend wurde. Erst landete eine etwas verunglückte Flanke vom eingewechselten Fatjon Maliqi auf der Lattenoberkante des Pipinsrieder Tores, Keeper Bösl wäre machtlos gewesen (87.). 120 Sekunden später vibrierte der Gundelfinger Pfosten, als Kubilay Celik nach Vorarbeit von Fabian Benko das Aluminium anvisiert hatte. Da war tiefes Durchschnaufen bei den Grün-Weißen angesagt, bevor sie noch von Glücksgefühlen übermannt wurden. Den Schuss von Simon Achatz hatte FCP-Torwart Bösl zwar abgewehrt, gegen den Abstauber von Felix Hafner war er jedoch machtlos.

Schiedsrichter: Finn Banderob (Wackersdorf) - Zuschauer: 247

Tor: 0:1 Felix Hafner (90.+1)

Spieltext TSV Kottern - TSV Landsb. Die Formkurve des TSV Kottern zeigt zwar nach oben, für einen Sieg hat das gegen den TSV Landsberg noch nicht gereicht. „Im Hinblick auf die Tabelle ist es schade, dass wir aus der super Partie nur einen Punkt mitnehmen. Aufgrund der Chancen – gerade in der ersten Hälfte – hätten es auch drei sein können, aber Punkt ist unheimlich wichtig für die Moral,“ so das erste Statement von Kotterns Trainer Andreas Maier nach dem 1:1.

Landsberg hatte auf dem Kunstrasen so seine Probleme, Kottern ging forsch zu Werke und erarbeitete sich Chancen, aber Landsberg ging in Führung. Nach einem Pfostenschuss staubte Jeton Abazi zum 0:1 ab. Kottern zeigte sich kurz geschockt, doch nach der Pause sollte der Ausgleich fallen. Samuel Barth, der in der 59. Minute für den verletzten Kapitän Matthias Jocham aufs Feld gekommen war, traf zum 1:1 und setzte bei den Oberallgäuern neue Energie frei. Nur der Führungstreffer wollte nicht gelingen.

„Es war ein Auftritt meiner Mannschaft, wie ich ihn mir im Abstiegskampf wünsche und daher bin ich voll zufrieden mit der Leistung der Jungs. So werden wir am Montag mit frischem Mut nach Schalding fahren. Die Mannschaft ist auf einem guten Weg und seit zwei Spielen – wenn auch zwei Unentschieden – ungeschlagen“, meinte Kotterns Coach Maier. (beß)

Schiedsrichter: Philipp Ettenreich (Zusamaltheim) - Zuschauer: 180

Tore: 0:1 Jeton Abazi (33.), 1:1 Samuel Barth (69.)