Der FC Gundelfingen macht es wieder spannend

Lange sah es nicht so aus, als könnte der FC Gundelfingen seinen Vorsprung ausbauen. 0:1 lag der Spitzenreiter gegen Dachau 65 zurück, dann aber drehten die Gärtnerstädter die Partie und führen die Konkurrenz in der Landesliga Südwest nun mit sieben Zählern Vorsprung an. Den ersten Heimsieg nach der Winterpause feierte der VfL Kaufering im Nachholspiel gegen den SC Olching.

Spieltext Gundelfingen - Dachau 65 Ganz spät setzte der FC Gundelfingen den entscheidenden Nadelstich und setzte sich mit 2:1 gegen den TSV Dachau 1865 durch. Entsprechend groß war die Freude bei den Gundelfingern – und ganz besonders bei Richard Gumpinger. Zwei Tage zuvor hatte er als „Joker“ noch das Siegtor vorbereitet, diesmal machte er es gleich selbst. Einen diagonal gespielten Ball von Elias Weichler wuchtete er volley neben den Pfosten. Danach gab es für ihn und seine Mitspieler kein Halten mehr, während die Dachauer geschlossen zu Boden sanken.

„Natürlich war der Sieg glücklich“, räumte Trainer Rudolph ein, „aber nur wegen des Zeitpunkts. Obwohl die Müdigkeit in Kopf und Beinen nicht zu übersehen war, haben wir wieder einen Riesenaufwand betrieben.“ Ständig rannte der FCG an, die Dachauer wollten nur kein Gegentor fangen. Das verhinderte dann die Querlatte bei der Chance von Jeremias Seibold (14.). Überraschend gingen die 65er durch Lorenz Knöferl in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich FCG-Kapitän Jan-Luca Fink aus. Dachau war mit dem 1:1 zufrieden, verteidigten das Remis – bis Gumpinger das späte Traumtor zum 2:1 gelang.

Schiedsrichter: Finn Banderob (Wackersdorf) - Zuschauer: 395

Tore: 0:1 Lorenz Knöferl (21.), 1:1 Jan-Luca Fink (50.), 2:1 Richard Gumpinger (90.+2)

Spieltext Manching - FC Kempten Im Nachholspiel beim SV Manching konnte der FC Kempten nicht an die Leistung vom Gründonnerstag anknüpfen, als die Oberallgäuer bei Dachau 65 mit 4:2 gewonnen hatten. In Manching blieb der FCK zu harmlos und verlor mit 0:3. Simon Berger hatte die Oberbayern in Führung gebracht, nach dem Seitenwechsel baute Torjäger Sebastian Graßl den Vorsprung aus. Als kurz darauf Maximilian Eberwein auf 3:0 stellte, war die Partie endgültig gelaufen.

Schiedsrichterin: Silke Ascher (Neureichenau) - Zuschauer: 170

Tore: 1:0 Simon Berger (11.), 2:0 Sebastian Graßl (61.), 3:0 Maximilian Eberwein (65.)