Der FC Gundelfingen macht das Titelrennen spannend

Dario Nikolic (links) findet die Lücke und köpft zum 4:2 für den FC Gundelfingen ein. David Spizert (rechts) hatte schon früh zum 1:0 gegen 1860 München II getroffen. – Foto: Walter Brugger

Die Stimmung war bei den Fußballern des FC Gundelfingen, aber auch bei dem Teil der Zuschauer, die es mit den Gärtnerstädtern halten, blendend. Kein Wunder, hatte der FCG doch den Tabellenführer TSV 1860 München II mit einem unglaublichen Kraftakt mit 4:2 bezwungen.

Zur Wahrheit gehört, dass der FCG auch eine gehörige Portion Glück hatte. Insbesondere in der ersten Halbzeit. Denn nach dem schnellen Führungstreffer von David Spizert gerieten die Gundelfinger gehörig unter Druck. „Für mich sind die Sechz’ger die beste Mannschaft der Liga. Schnelligkeit und Passqualität sind herausragend“, so FCG-Trainer Thomas Rudolph. Dies zeigten die Münchner eindrucksvoll. Innerhalb von fünf Minuten drehte 1860 die Partie durch Tore von Loris Husic und Cristian Leone – und verzeichnete zudem noch Pfostentreffer von Leone (7.) und Husic (36.). Außerdem war da noch Andreas von Mücke, der etwa beim verdeckten Schuss von Leone auf dem Posten war (15.).

Nach der Pause geschah dann etwas Unvorhersehbares. Yannick Maurer stellte den Spielverlauf im Duett mit Simon Achatz innerhalb von vier Minuten quasi auf den Kopf. Erst verwertete Maurer das Zuspiel von Achatz zum 2:2, dann nahm er nach einem diagonalen Zuspiel den Ball kurz an und versenkte ihn mit dem linken Fuß genau neben dem Pfosten – 3:2. Das zeigte Wirkung. Die Junglöwen rannten zwar weiterhin an, doch die Dynamik der ersten Halbzeit war irgendwie weg. „Und wir haben aufopferungsvoll verteidigt. Der Wille war herausragend“, so Coach Rudolph. Und offensiv schlug der FCG auch noch einmal zu. Nach einer Ecke von Jeremias Seibold köpfte Verteidiger Dario Nikolic zum 4:2 ein.

Schiedsrichter: Jonas Krzyzanowski (Neuburg) - Zuschauer: 740

Tore: 1:0 David Spizert (3.), 1:1 Loris Husic (25.), 1:2 Cristian Leone (30.), 2:2 Yannick Maurer (48.), 3:2 Yannick Maurer (52.), 4:2 Dario Nikolic (72.)