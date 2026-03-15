Der FC Gundelfingen kriegt die Kurve

Der Moment der Entscheidung: Kotterns Torhüter Antonio Mormone liegt am Boden, der Ball ist im Netz. Die Gundelfinger David Spizert (links) und Felix Hafner (rechts) reißen jubelnd die Arme hoch. – Foto: Walter Brugger

Der TSV Kottern erlitt im Abstiegskampf der Bayernliga Süd einen weiteren Rückschlag. Nach der 1:2-Niederlage beim FC Gundelfingen haben die Oberallgäuer bereits sieben Zähler Rückstand auf das rettende Ufer, während die Gundelfinger nach dem fehlstart ins Frühjahr die Kurve gekriegt haben. An der Tabellenspitze liefern sich der TSV 1860 München II (1:0 gegen den FC Pipinsried) und TSV Landsberg (3:2 gegen den SV Erlbach) weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Nach den beiden Auftaktniederlagen war beim FC Gundelfingen etwas Nervosität spürbar, entsprechend groß war die Erleichterung nach dem 2:1-Sieg gegen den TSV Kottern. „Dieser Erfolg war so unglaublich wichtig für uns – für die Tabelle und damit wir Ruhe reinbekommen“, erklärte FCG-Trainer Thomas Rudolph später.

Dabei sah es zunächst nicht gut aus. „Nach 15 Minuten hätte die Partie schon entschieden sein können“, räumte Rudolph ein. Denn kurz nach dem 0:1 durch Christopher Duchardt scheiterte Kotterns Noah Hackenschmidt am Pfosten. Ob die Gundelfinger da noch einmal zurückgekommen wären? So aber konnte Trainer Rudolph symbolisch „nur den Hut ziehen, wie wir nach dem schlechten Start zurückgekommen sind.“ Für das 1:1 sorgte Innenverteidiger Leon Sailer. Simon Achatz hatte zuvor per Freistoß TSV-Keeper Antonio Mormone zur Parade gezwungen, den Abpraller verwertete Sailer.

Nicht nur deswegen hatte Sailer allen Grund zur Freude, eine Rettungsaktion zehn Minuten vor Schluss feierte fast genauso. Da kratzte er den Ball bei der Chance von Kotterns Hackenschmidt gerade noch von der Torlinie. „Da hätte das Spiel wieder auf die andere Seite kippen können“, wusste Rudolph, drei Minuten später klingelte es auf der Gegenseite. Bei der Freistoßflanke von Jeremias Seibold war Achatz mit dem Kopf zur Stelle war und bugsierte die Kugel zur Entscheidung ins Netz.

Schiedsrichter: Andreas Egner (Bodenmais) - Zuschauer: 240

Tore: 0:1 Christopher Duchardt (8.), 1:1 Leon Sailer (32.), 2:1 Simon Achatz (83.)

Im Abschluss hapert es derzeit beim FC Pipinsried. Auch im zweiten Spiel nach der Winterpause gelang dem Team von Trainer Roman Langer kein Treffer, sodass dem Spitzenreiter 1860 München II ein erfolgreicher Abschluss für drei Punkte reichte.

Die beste Gelegenheit für den FCP konnte Torjäger Nico Karger kurz vor der Pause nicht nutzen (43.). Kurz zuvor hatte auf der Gegenseite Cristian Leone für die Junglöwen die Latte anvisiert. Aber auch die Münchner taten sich ansonsten schwer, die durch den kurzfristig verpflichteten Tobias Reithmeir (zuletzt BSG Chemie Halle) noch einmal verstärkte Pipinsrieder Defensive zu knacken. Sieben Minuten vor dem Ende war es allerdings doch geschehen. Arin Garza nahm die Kugel direkt und erzielte das 1:0.

Schiedsrichter: Ilirjan Morina (Landau/Isar) - Zuschauer: 450

Tor: 1:0 Arin Garza (83.)

Der TSV Landsberg war deutlicher überlegen, als es das pure Ergebnis vermuten lassen könnte. „Ich bin richtig stolz auf mein Team“, sagte Landsbergs Trainer Christoph Rech nach dem 3:2-Erfolg gegen den SV Erlbach. „Es war ein unheimlich intensives Spiel, sowohl was die Laufbereitschaft als auch die Zweikämpfe betraf.“ Und in beidem zeigten sich die Gastgeber überlegen.

Die Landsberger begannen forsch, auf den Führungstreffer mussten sie aber fast bis zur Pause warten. Benedikt Auburger war nach einer Ecke von Maximilian Berwein mit dem Kopf zur Stelle und versenkte unhaltbar. Für das 2:0 sorgte Daniele Sgodzaj, als er nach einem Schuss von Maximilian Seemüller den Abpraller verwandelte. Allerdings gaben sich die Erlbacher noch lange nicht geschlagen, Leonhard Thiel gelang der Anschlusstreffer.

Landsberg steckte das schnell weg und machte weiter das Spiel. Nach einem Pass von Jeton Abazi lief Maximilian Seemüller praktisch von der Mittellinie aus allein aufs Erlbacher Tor zu und traf zum 3:1. Dass es trotzdem noch spannende Schlussminuten wurden, lag an einem von Maximilian Sammereier verwandelten Elfmeter zum 3:2. Dabei blieb es aber und die Landsberger hatten in doppelter Hinsicht Grund zur Freude. Denn nach langer Verletzungspause feierte in der 70. Minute Furkan Kircicek sein Comeback. (mm) Lokalsport LT

Schiedsrichter: Magnus Gehrwald (Irlbach) - Zuschauer: 280

Tore: 1:0 Benedikt Auburger (42.), 2:0 Daniele Sgodzaj (66.), 2:1 Leonhard Thiel (72.), 3:1 Maximilian Seemüller (87.), 3:2 Maximilian Sammereier (90./Foulelfmeter) Groß war der Jubel beim TSV Nördlingen nach dem frühen Treffer gegen Deisenhofen. – Foto: Dieter Mack Gestern, 15:30 Uhr TSV Nördlingen Nördlingen FC Deisenhofen Deisenhofen 1 0 Abpfiff Erstmals in der laufenden Saison blieb der TSV Nördlingen ohne Gegentor - und deshalb reichte gegen den FC Deisenhofen ein eigener Treffer zum Sieg. Diesen besorgte Mario Szabo bereits nach 100 Sekunden.

Nach einer Ecke hatten die Oberbayern das Leder nicht aus der Gefahrenzone gebracht, Jens Schüler spielte auf Szabo und der markierte aus 15 Metern das 1:0.

„Es war ein unglaublich schweres Spiel für uns. Wir mussten extrem kämpfen und auch leiden, da Deisenhofen mit Positionsspiel und Passsicherheit ein sehr guter Gegner ist. Deshalb freut mich das Ergebnis umso mehr, da wir es wieder geschafft haben, ohne Gegentor zu bleiben. Ein Verdienst der gesamten Mannschaft“, meinte TSV-Trainer Daniel Kerscher hinterher. (jais) Lokalsport RN

Schiedsrichter: Michael Dotzel (Heidenfeld) - Zuschauer: 220

Tor: 1:0 Mario Szabo (2.)