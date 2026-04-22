Der FC Gundelfingen klettert weiter

Mit viel Einsatz tüteten (von links) Dario Nikolic, Jan-Luca Fink und Leon Sailer den 1:0-Sieg des FC Gundelfingen im Nachholspiel gegen den SV Kirchanschöring ein. – Foto: Walter Brugger

Die Regionalliga-Zulassung hat der FC Gundelfingen nicht beantragt, der Motivation tut dies keinen Abbruch. Mit dem 1:0-Sieg gegen den SV Kirchanschöring kletterte der Aufsteiger sogar auf den vierten Rang der Bayernliga Süd. Im Aufwind befindet sich auch der FC Pipinsried, der den FC Sturm Hauzenberg mit 5:0 bezwang. Der TSV Kottern wahrt seine Chance durch den 2:0-Sieg gegen den SV Erlbach.

„Das war ein absolut tolles Spiel, hochklassig von beiden Seiten“, geriet Trainer Thomas Rudolph nach dem 2:0 seines FC Gundelfingen gegen den SV Kirchanschöring regelrecht ins Schwärmen. Wobei die Kirchanschöringer in der ersten Halbzeit etwas überlegen waren, ohne sich jedoch eine zwingende Chance zu erspielen.

Nach der Pause ändere sich das Bild, nun waren die Gundelfinger am Drücker und zwangen SVK-Keeper Egon Weber zu mehreren Paraden. So lenkte er den Ball beim Schuss von Yannick Maurer gerade noch um den Pfosten (53.), hatte das Glück, dass Dario Nikolic die Kugel genau auf Webers Brust platzierte (70.), um dann mit beiden Fäusten den Schuss von David Spizert abzuwehren (71.). 120 Sekunden später war er allerdings machtlos. Dominik Auerhammer hatte den Gundelfinger Janik Noller 20 Meter vor dem eigenen Gehäuse gelegt. Simon Achatz legte sich den Ball zum Freistoß parat, besprach sich noch kurz mit Yannick Maurer, und traf dann direkt in den Torwinkel. Entsprechend groß war die Freude über den Treffer.

Doch der Sieg war damit noch nicht unter Dach und Fach, vor allem, weil Stürmer David Spizert in der Schlussphase mit Gelb-Rot vom Platz flog. Kirchanschöring warf alles nach vorne und hatte noch die große Ausgleichschance. David Rosenstatter hatte freie Bahn, allerdings hatte er die Rechnung ohne FCG-Keeper Tobias Werdich gemacht. Der fischte ihm mit der Hand den Ball vom Fuß, beim Nachschuss zielte David Lobendank etwas zu hoch (89.). Mehr ließen die Gundelfinger in der fast siebenminütigen Nachspielzeit nicht mehr zu.

Schiedsrichter: Sebastian Stadlmayr (Donaumünster) - Zuschauer: 308

Tor: 1:0 Simon Achatz (73.)

Gelb-Rot: David Spizert (87./FC Gundelfingen)

„Wir hätten nach zehn Minuten bereits 2:0 oder gar 3:0 führen müssen“, trauerte Trainer Daniel Kerscher den Chancen hinterher, die der TSV Nördlingen zu beginn liegen ließ. Am Ende reichte es zu einem 2:2 beim SV Schalding-Heining.

Julian Bosch zielte gleich in der ersten Minute vorbei, beim Kopfball von Simon Gruber reagierte SVS-Torwart Marius Herzig gut (4.) und lenkte eine Zeigerumdrehung später den Schuss von Alexander Schröter zur Ecke. Erst danach fanden die Schaldinger besser ins Spiel. Mitten in die beste Phase fiel das 0:1 durch einen platzierten 18-Meter-Flachschuss von Mario Taglieber. Sieben Minuten später gelang den Niederbayern der Ausgleich, als Patrick Drofa per Kopf traf. Auch im zweiten Abschnitt gingen die Rieser in Führung. Simon Gruber ließ sich auf dem Weg zu seinem 23. Saisontor von niemandem mehr stören. Diesmal hielt die Führung nur zwei Minuten, denn Schiedsrichter Moritz Fischer zeigte auf den Elfmeterpunkt. Elion Haxhosaj hatte aus kürzester Distanz das Außennetz anvisiert, nach dem Abschluss kam es noch zu einem Kontakt mit TSV-Torwart Daniel Martin. Fabian Schnabel vollstreckte sicher zum 2:2. Es sollte nicht die einzige strittige Entscheidung bleiben. In der Nachspielzeit wollte der Referee ein Foul von Simon Gruber gesehen haben, als dieser sich anschickte, nach einem langen Ball von Schmidt allein aufs Schaldinger Tor zuzulaufen (90.+5). (jais) Lokalsport RN

Schiedsrichter: Moritz Fischer (Ebermannsdorf) - Zuschauer: 367

Tore: 0:1 Mario Taglieber (32.), 1:1 Patrick Drofa (40.), 1:2 Simon Gruber (61.), 2:2 Fabian Schnabel (63./Foulelfmeter)

Einen ungefährdeten 5:0-Sieg feierte der FC Pipinsried gegen den FC Sturm Hauzenberg, was FCP-Coach Roman Langer sichtlich zufrieden stellte. Denn gegen einen tief stehenden Gegner fanden seine Schützlinge immer wieder Lösungen und lagen bereits zur Pause mit 2:0 vorne.

Florian Gebert hatte den Ball zur Führung ins Netz geschlenzt und Nenad Petkovic konnte zum 2:0 abstauben. Auch im zweiten Durchgang, in dem sich die Hauzenberger viel vorgenommen hatten, blieben die Pipinsrieder die stärkere Mannschaft. Daran änderte auch nichts, dass Hauzenbergs Luca Canales-Uhrmann mit einem abgefälschten Schuss den Pfosten traf (62.). Im Gegenteil, der FCP wirkte nochmal richtig angestachelt. Einen an Alexander Lungwitz verschuldeten Elfmeter nutzt Nico Karger 120 Sekunden später zum 3:0. Auch die Gelb-Rote Karte für Sebastian Keßler steckten die Blau-Gelben weg, trotz Unterzahl erhöhten Jaroud Kanze und Nico Karger auf 5:0.

Schiedsrichter: Fridolin Hiefner (Finning) - Zuschauer: 183

Tore: 1:0 Florian Gebert (29.), 2:0 Nenad Petkovic (42.), 3:0 Nico Karger (64./Foulelfmeter), 4:0 Jaroud Kanze (77.), 5:0 Nico Karger (79.)

Gelb-Rot: Sebastian Keßler (74./FC Pipinsried)