Der FC Gundelfingen hat den längeren Atem

Das Fernduell an der Tabellenspitze der Landesliga Südwest geht weiter. Sowohl dem Spitzenreiter FC Gundelfingen als auch der Verfolger TSV Schwabmünchen feierten am Karsamstag knappe Siege. Vor den Nachholspielen am Ostermontag haben die Gundelfinger damit weiter vier Zähler Vorsprung. Im Abstiegskampf kassierte der VfL Kaufering mit dem 1:3 gegen den VfB Durach eine weitere Heimniederlage und hat nur noch eine kleine Chance, die Abstiegsrelegation noch zu vermeiden.

Einen maßgeblichen Anteil am 2:1-Sieg des FC Gundelfingen gegen den SC Oberweikertshofen hatte ein „Joker“. Richard Gumpinger war beim FCG gerade eingewechselt worden, ging steil und brachte den Flankenball Richtung Elfmeterpunkt. Dort nahm Jeremias Seibold die Kugel direkt und versenkte sie im unteren Toreck. „Ritchi ist im richtigen Moment steil gegangen und hat die Abwehr geknackt“, lobte ihn sein Trainer Thomas Rudolph später.

Oberweikertshofen war von Anfang an darauf aus, hinten dicht zu machen. Umso überraschender gingen die Oberbayern in Führung, als Matija Radonjic nach einer Ecke zum 0:1 einköpfte. Der Rückstand warf die Gundelfinger keineswegs aus der Bahn, sie rannten unentwegt an und kamen kurz vor der Pause durch Leon Sailer zum Ausgleich. „In der zweiten Halbzeit haben wir weiterhin einen Riesenaufwand betrieben, haben nie nachgelassen“, befand FCG-Coach Rudolph. Dass sich seine Schützlinge dafür mit dem Siegtreffer belohnten, freute ihn umso mehr.

Schiedsrichter: Andreas Kasenow (Ingolstadt) - Zuschauer: 260

Tore: 0:1 Matija Radonjic (25.), 1:1 Leon Sailer (41.), 2:1 Jeremias Seibold (88.)

Nach 98 intensiven Minuten war der Jubel im Lager des TSV Schwabmünchen riesengroß. Mit 1:0 hatte sich der Herbstmeister beim TSV Jetzendorf durchgesetzt. „Klar hatten wir auch ein wenig Glück, aber am Ende war es verdient“, lautete das Fazit von Schwabmünchens Coach Besim Miroci.

Jetzendorf agierte defensiv meist mit einer Fünferkette, und auch vor der Abwehr sorgte ein weiterer Riegel dafür, dass ein Durchkommen schwer war. Die seltenen Offensivaktionen stellten die Schwabmünchner Abwehr vor keine großen Schwierigkeiten. Nach einer Stunde stellte Miroci dann um, brachte Moritz Willis als Mittelstürmer. Damit wurden die Angriffe seines Teams griffiger, die beste Aktion führte letztlich auch zum Siegtreffer. Philipp Boyers Flanke verwertete Maximilian Aschner per Kopf.

In den Schlussminuten kam dann nochmal Hektik auf. Maik Uhde musste für seine Grätsche an der Mittellinie für zehn Minuten vom Feld. Jetzendorfs Benedict Geuenich, der nach dem Foul Uhde zu Boden geschickt hatte, sah dafür den roten Karton. (krup) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Rico Spyra (Erding) - Zuschauer: 182

Tor: 0:1 Maximilian Aschner (76.)

Rote Karte: Benedict Geuenich (89./TSV Jetzendorf)

Je länger die Saison dauert, umso besser kommt der TV Erkheim in Schwung. Gegen den SV Manching feierte das Schlusslicht einen überraschenden 3:2-Sieg. Die Partie nahm nach dem Seitenwechsel so richtig Fahrt auf. Einmal mehr zeigte sich, wie sehr den Unterallgäuern der lange verletzte Torjäger Manuel Merk gefehlt hatte. Sieben Treffer hat der Stürmer nach der Winterpause schon erzielt, gegen die Manchinger gelangen ihm zwei.

Nach Merks 1:0 glich zwar Rainer Meisinger wieder aus, doch postwendend knipste Merk erneut. Mit dem knappen Vorsprung ging es für die Erkheimer in die lange Nachspielzeit, in der ganz zum Schluss noch zwei Treffer fielen. Wobei das 3:1 durch den eingewechselten Fabian Schölhorn die Vorentscheidung bedeutete. Zwar trafen auch die Manchinger noch einmal, doch das Anschlusstor von Kemal Calik fiel mit dem Schlusspfiff.

Schiedsrichter: Julian Perl (Pullach i. Isartal) - Zuschauer: 160

Tore: 1:0 Manuel Merk (53.), 1:1 Rainer Meisinger (68.), 2:1 Manuel Merk (70.), 3:1 Fabian Schölhorn (90.+6), 3:2 Kemal Calik (90.+7)