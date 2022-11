Im Hinspiel hatten Angelo Jakob (rechts) und der VfL Ecknach ihren früheren Mitspieler Daniel Framberger gut im Griff. Im Rückspiel könnte das anders werden. Die Affinger befinden sich auch dank Framberger im Aufwind. – Foto: Wilhelm Baudrexl

Der FC Günzburg will den Derbysieg Bezirksligist erwartet SC Bubesheim +++ Affinger Aufwärtstrend vor dem Nachbarschaftsduell mit Ecknach +++ Meitingen ist in Nördlingen unter Druck

Die Anfahrt ist kurz. Vom nördlichen Stadtrand an den südlichen geht die Fahrt für den SC Bubesheim in der Bezirksliga Süd - und dort wartet der FC Günzburg, der heiß auf den Derbysieg ist. Damit würden die Günzburger auch den TSV Aindling unter Druck setzen, der trotz seiner zuletzt starken Vorstellungen beim VfR Jettingen erst einmal bestehen muss. Im Fokus stehen auch die Lokalsderbys zwischen dem zuletzt stark verbesserten FC Affing und dem VfL Ecknach sowie zwischen dem VfR Neuburg und dem TSV Rain II.

Christoph Bronnhuber muss nicht erst daran erinnert werden, dass sein FC Günzburg beim 2:2 in der Vorrunde den Sieg beim SC Bubesheim verschenkt hat. Er und die Seinen wollen diesen Derbyerfolg nun unbedingt nachholen. Und sie fühlen sich bereit dafür. Schon im Training war für ihn spürbar: „Da haben wir Bock drauf.“

Bubesheims Trainer René Hauck weiß ebenfalls, „was das Geile an Derbys ist.“ Deshalb mag er auch nicht über Favoritenstellungen und Außenseiterpositionen fachsimpeln. „Im Derby muss es einfach brennen, da zählen nur diese 90 Minuten. Und da interessiert erst mal nicht, auf welchem Tabellenplatz man gerade wohnt.“

Personell möchte Hauck keine allzu großen Risiken eingehen. Was könnte es nutzen, dem vermeintlichen Derby-Vorteil zuliebe einen ganz frisch genesenen Mann aufs Feld zu werfen, der sich dann womöglich wieder verletzt? „Das ist ein schmaler Grat", betont der Bubesheimer Trainer. (ica)

Kurz vor der Winterpause hat der TSV Wertingen den höchsten Zuschauerschnitt der Liga (237). „Das freut uns natürlich. Wir geben Woche für Woche unser Bestes. Die Zuschauer nehmen das auch gut auf“, meint Trainer Daniel Schneider und hofft auch gegen den FC Stätzling auf entsprechende Unterstützung von den Rängen.

Das Hinspiel haben die Zusamstädter noch in guter Erinnerung. Der TSV siegte damals überraschend beim FCS mit 2:1 und fuhr somit den ersten Saisonsieg ein. Im Vergleich zu vergangener Woche kehren Marco Schiermoch nach Fortbildung und Marcel Mayr nach abgesessener Sperre wieder in den Kader zurück. Längere Zeit muss Schneider auf Marco Langenmair verzichten. Der Abwehrspieler zog sich beim Aufwärmprogramm in Horgau einen Innenbandriss zu. (mt)

„Wir sind mit der Hinrunde zufrieden. Klar hätte man den ein oder anderen Punkt mehr haben können. Aber am Ende geht es nur darum, über dem Strich zu stehen. Dafür wollen wir so schnell wie möglich die nötigen Punkte einfahren“, erklärt Michael Schmidbauer, Sportlicher Leiter beim SV Wörnitzstein. Am besten gegen den FC Horgau, gegen den der SVW schon das Hinspiel mit 1:0 gewann.

Nach acht Siegen und fünf Niederlagen hat der FC Horgau zuletzte gleich zweimal in Folge unentschieden gespielt. Trainer Franz Stroh hat allerdings kein Interesse, daraus eine neue Serie erwachsen zu lassen. „Ein Unentschieden ist nichts Halbes und nichts Ganzes", sagt er und hofft, diese kurze Serie am besten mit einem Sieg zu brechen. Allerdings ist der SV Wörnitztein ein Gegner, der seinem FCH nicht liegt. „Gegen Wörnitzstein haben wir uns noch nie mit Ruhm bekleckert", erwartet Franz Stroh auch diesmal wieder einen unangenehmen, körperlich präsenten Gegner. (wip, oli)

Im Hinspiel hatten Angelo Jakob (rechts) und der VfL Ecknach ihren früheren Mitspieler Daniel Framberger gut im Griff. Im Rückspiel könnte das anders werden. Die Affinger befinden sich auch dank Framberger im Aufwind. – Foto: Wilhelm Baudrexl

Im Derby zwischen dem FC Affing und dem VfL Ecknach geht es für beide Teams um viel. Tabellarisch hat der VfL die bessere Ausgangsposition, allerdings zeigten sich die Affinger zuletzt deutlich im Aufwind. „Es ist sicher nicht der idealste Zeitpunkt, nach Affing fahren zu müssen. Aufgrund der jüngeren Ergebnisse erwarten wir einen selbstbewussten Gegner, der sich sicher nicht wie ein Vorletzter verhalten, sondern zuhause forsch auftreten wird“, weiß Ecknachs Spielertrainer Michael Eibel. Philipp Elbl und Luis Göttler kehren in den VfL-Kader zurück. Passen muss Mario Schmidt, der sich an der Leiste verletzt hat.

Satte neun Punkte sammelte der FCA aus den vergangenen vier Spielen, nur gegen Spitzenreiter Aindling gab es eine Niederlage. „Wir spielen jetzt endlich so, wie wir uns das vorstellen. Mit Leidenschaft, vollem Einsatz und als eine Mannschaft", lobte Spielertrainer Tobias Jorsch sein Team Anfang der Woche nach dem 3:0-Erfolg beim TSV Meitingen. (jng, sry)

Meitingen Jetzt oder nie? Kann der TSV Meitingen seinen Sturzflug durch die Tabelle beim auch nach 16 Spieltagen noch sieglosen Schlusslicht TSV Nördlingen II stoppen? Nach dem jüngsten 0:3 gegen den FC Affing sind die Schützlinge des Trainerduos Denis Buja/Christoph Brückner nur noch zwei Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Ein Schicksalsspiel?

„Wir wollten den Umbruch, deshalb müssen wir mit Durchhängern leben“, sagt Abteilungsleiter Torsten Vrazic. „Aber ich möchte nicht, dass wir die ersten sind, die gegen Nördlingen verlieren!“ Fünf Spiele in Folge haben die Meitinger nicht mehr gewonnen. „Es wird jetzt Zeit! Dazu muss die stärkste Elf auf dem Platz stehen. Man muss Mentalität zeigen und Gras fressen. Eine gute Mannschaft ist man dann, wenn es nicht gut läuft“, sagt der Fußball-Boss.

Nördlingen verlor das Hinspiel 1:4. Es sollte das häufigste Ergebnis der Schützlinge von TSV-Trainer Alexander Schröter werden, denn bereits fünfmal setzte es im bisherigen Saisonverlauf eine 1:4-Niederlage. (oli)

die Konstanz „sowohl in den Leistungen als auch in der Punkteausbeute fehlt“ dem VfR Neuburg schlichtweg, deshalb stehe seine Mannschaft zurecht so da, wie es im Moment der Fall ist, erklärt VfR-Trainer Alexander Egen. Folglich schiele man im Augenblick auch gar nicht in höhere Tabellenregionen, was laut Egen aber ohnehin in dieser Saison nie der Fall war, da man sich „in einem Umbruch befindet und von Anfang an nicht klar war, wo man steht“.

Vielmehr wolle man die jetzige Situation akzeptieren, das Beste daraus machen, von Spiel zu Spiel schauen und probieren, konstanter aufzutreten. Er räumt aber auch bestimmt ein, dass der Abstieg überhaupt kein Thema sei, da man in den Spielen gegen die Abstiegskandidaten bewiesen hat, dafür qualitativ zu gut zu sein.

Nun wartet auf den VfR das Derby gegen die Zweitvertretung des TSV Rain, der jüngst nach acht sieglosen Spielen mit dem 2:0 gegen den TSV Nördlingen II das erhoffte Erfolgserlebnis feierte. „Das war definitiv ein Befreiungsschlag, und wir sind superglücklich, dass wir wieder gewonnen haben. Man darf das Spiel aber auch nicht überbewerten", erklärt der Rainer Coach Niko Schröttle, und gibt sich vor dem Duell bei seinem Ex-Klub kämpferisch: „Wir wollen darauf aufbauen und gegen die Neuburger mindestens einen Punkt holen." (mane, jup)

„Es wird auf jeden Fall schwer werden“, weiß der Vorstand Spielbetrieb Josef Kigle, dass der Auftritt des Tabellenführers TSV Aindling beim VfR Jettingen alles andere als ein Spaziergang wird. Obwohl die Aindlinger für VfR-Trainer Konrad Nöbauer „von der Qualität der Einzelspieler her die beste Mannschaft in der Liga“ sind. Zudem ist der TSV Aindling prächtig in Schuss, gewann fünfmal in Folge mit einer Gesamt-Tordifferenz von 14:2.

Der Aufsteiger selbst dagegen unterlag zuletzt 0:1 beim FC Gundelfingen II. Es war eine Niederlage, die laut Nöbauer zeigte, „dass wir noch nicht reif genug sind." Dennoch ist der VfR-Trainer insgesamt „sehr zufrieden" mit der Entwicklung und der Mentalität seiner Mannschaft. Und natürlich hat er einen Plan, wie es vielleicht doch etwas werden könnte mit einem Heimsieg gegen den Primus. „Sie sind nicht unverwundbar", ist Nöbauer überzeugt. (ica)

