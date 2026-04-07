Der FC Günzburg steckt schon wieder im Abstiegskampf

Sechs Nachholspiele gingen am Ostermontag in der Kreisliga West über die Bühne, große Überraschungen blieben aus. Obwohl der SSV Neumünster-Unterschöneberg beim Spitzenreiter Türk Gücü Lauingen durchaus daran schnupperte. Immer prekärer wird die Situation für den FC Günzburg, der nach dem Bezirksliga-Abstieg im Vorjahr nun auch in der Kreisliga in akuter Gefahr ist.
Der FC Günzburg musste sich im Auwaldstadion der SpVgg Wiesenbach mit 1:2 geschlagen geben. Wiesenbach gingen durch Leonard Munding nach Vorlage von Leonard Rösch in der 16. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel kam Günzburg stärker auf und wurde in der 62. Minute mit dem Ausgleich durch Emirhan Aglar belohnt. Die Partie kippte jedoch erneut, als Aglar kurz darauf eine Zeitstrafe erhielt (74.). In Überzahl nutzte Wiesenbach seine Chance und sicherte sich durch Florian Steck in der 89. Minute den späten Auswärtssieg.
Schiedsrichter: Veit Sieber (Lechhausen) - Zuschauer: 110
In einem torreichen und spannenden Duell setzte sich Türk Gücü Lauingen mit 4:3 gegen den SSV Neumünster-Unterschöneberg durch. Die abstiegsgefährdeten Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Fabian Schrodi früh in Führung (7.). Lauingen antwortete mit dem Ausgleich durch Yigitcan Yüce (19.), ehe Lukas Ün die Partie zugunsten des Spitzenreiters drehte (28.). Ein direkt verwandelter Freistoß von Thomas Wink brachte den erneuten Ausgleich (2:2), doch Yüce stellte mit einem Distanzschuss noch vor de Pause die Lauinger Führung wieder her. Neumünster blieb jedoch dran und kam durch Pascal Schrodi, der zum 3:3 traf, noch einmal zurück (83.). Die Entscheidung fiel jedoch nur zwei Minuten später: Venhar Neziri traf per Kopf zum 4:3-Endstand.
Schiedsrichter: Christopher Kürsammer (Allemendingen) - Zuschauer: 120
Der SV Neuburg/Kammel setzt seinen Aufwärtstrend fort und setzte sich auch gegen den TSV Ziemetshausen mit 1:0 durch. Das Spiel stand auch im Zeichen eines Wiedersehens mit mehreren Ex-Ziemetshausern auf Seiten der Neuburger, darunter Daniel Bobitiu und Felix Glockner. Früh bot sich den Gästen eine große Chance, doch Tarik Music vergab nach einem Pfostentreffer den Nachschuss (9.). Das Tor des Tages fiel in der 32. Minute: Nach einer Ecke von Tim Dopfer drückte Felix Glockner den Ball über die Linie. Ziemetshausen erspielte sich in der Folge weitere Möglichkeiten, scheiterte jedoch wiederholt am stark reagierenden SVN-Keeper Kustermann.
Schiedsrichter: Jan Niklas Eichholz (Augsburg) - Zuschauer: 250
In einer intensiven, aber chancenarmen Begegnung setzte sich der SC Altenmünster mit 1:0 bei Türkiyemspor Krumbach durch. Das entscheidende Tor fiel kurz nach der Pause: Niklas Rigel traf in der 48. Minute für den SCA.
Schiedsrichter: Benjamin Senger (Hurlach) - Zuschauer: 80
Der SC Bubesheim feierte einen souveränen 2:0-Auswärtssieg beim SV Scheppach. Tibor Petrik brachte den SCB in der 24. Minute nach einer Flanke von Cemre Onay in Führung. Die Hausherren fanden offensiv kaum Lösungen gegen die kompakt stehende Defensive der Bubesheimer. In der 69. Minute sorgte Adam Kunz – erneut nach Vorarbeit von Onay – für die Vorentscheidung.
Schiedsrichter: Eugen Jaskolka (Igenhausen) - Zuschauer: 100