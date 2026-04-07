Der FC Günzburg steckt schon wieder im Abstiegskampf Bezirksliga-Absteiger rutscht auch in der Kreisliga immer weiter hinten rein +++ Neumünster verlangt dem Spitzrentier Türk Gücü Lauingen alles ab +++ Neuburg legt nach von red · Heute, 20:29 Uhr · 0 Leser

Nach der Heimniederlage gegen die SpVgg Wiesenbach rutscht Max Lamatsch mit dem FC Günzburg immer tiefer in den Abstiegskampf. – Foto: Thomas Braun

Sechs Nachholspiele gingen am Ostermontag in der Kreisliga West über die Bühne, große Überraschungen blieben aus. Obwohl der SSV Neumünster-Unterschöneberg beim Spitzenreiter Türk Gücü Lauingen durchaus daran schnupperte. Immer prekärer wird die Situation für den FC Günzburg, der nach dem Bezirksliga-Abstieg im Vorjahr nun auch in der Kreisliga in akuter Gefahr ist.

Der FC Günzburg musste sich im Auwaldstadion der SpVgg Wiesenbach mit 1:2 geschlagen geben. Wiesenbach gingen durch Leonard Munding nach Vorlage von Leonard Rösch in der 16. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel kam Günzburg stärker auf und wurde in der 62. Minute mit dem Ausgleich durch Emirhan Aglar belohnt. Die Partie kippte jedoch erneut, als Aglar kurz darauf eine Zeitstrafe erhielt (74.). In Überzahl nutzte Wiesenbach seine Chance und sicherte sich durch Florian Steck in der 89. Minute den späten Auswärtssieg.

Schiedsrichter: Veit Sieber (Lechhausen) - Zuschauer: 110

In einem torreichen und spannenden Duell setzte sich Türk Gücü Lauingen mit 4:3 gegen den SSV Neumünster-Unterschöneberg durch. Die abstiegsgefährdeten Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Fabian Schrodi früh in Führung (7.). Lauingen antwortete mit dem Ausgleich durch Yigitcan Yüce (19.), ehe Lukas Ün die Partie zugunsten des Spitzenreiters drehte (28.). Ein direkt verwandelter Freistoß von Thomas Wink brachte den erneuten Ausgleich (2:2), doch Yüce stellte mit einem Distanzschuss noch vor de Pause die Lauinger Führung wieder her. Neumünster blieb jedoch dran und kam durch Pascal Schrodi, der zum 3:3 traf, noch einmal zurück (83.). Die Entscheidung fiel jedoch nur zwei Minuten später: Venhar Neziri traf per Kopf zum 4:3-Endstand.

Schiedsrichter: Christopher Kürsammer (Allemendingen) - Zuschauer: 120

Der SV Neuburg/Kammel setzt seinen Aufwärtstrend fort und setzte sich auch gegen den TSV Ziemetshausen mit 1:0 durch. Das Spiel stand auch im Zeichen eines Wiedersehens mit mehreren Ex-Ziemetshausern auf Seiten der Neuburger, darunter Daniel Bobitiu und Felix Glockner. Früh bot sich den Gästen eine große Chance, doch Tarik Music vergab nach einem Pfostentreffer den Nachschuss (9.). Das Tor des Tages fiel in der 32. Minute: Nach einer Ecke von Tim Dopfer drückte Felix Glockner den Ball über die Linie. Ziemetshausen erspielte sich in der Folge weitere Möglichkeiten, scheiterte jedoch wiederholt am stark reagierenden SVN-Keeper Kustermann.

Schiedsrichter: Jan Niklas Eichholz (Augsburg) - Zuschauer: 250

In einer intensiven, aber chancenarmen Begegnung setzte sich der SC Altenmünster mit 1:0 bei Türkiyemspor Krumbach durch. Das entscheidende Tor fiel kurz nach der Pause: Niklas Rigel traf in der 48. Minute für den SCA.

Schiedsrichter: Benjamin Senger (Hurlach) - Zuschauer: 80



Schiedsrichter: Manuel Ostermeyer (Maihingen) - Zuschauer: 85 Der TSV Offingen entführte mit einem 1:0-Erfolg bei der TSG Thannhausen drei Punkte. In einer lange ausgeglichenen Partie fiel die Entscheidung in der 61. Minute: Elias Kerker reagierte am schnellsten auf einen Abpraller nach einem Abschluss von Ismail Bülbül und erzielte das Tor des Tages. Die Gastgeber drängten in der Schlussphase auf den Ausgleich, blieben jedoch ohne Erfolg.Schiedsrichter: Manuel Ostermeyer (Maihingen) - Zuschauer: 85