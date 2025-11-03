Der FC Günzburg setzt die Serie fort

– Foto: Ernst Mayer

Der FC Günzburg hat einen Lauf, seit sechs Spielen ist der Bezirksliga-Absteiger mittlerweile ungeschlagen und hat sich von der Abstiegszone der Kreisliga West abgesetzt. Gegen die SSV Glött konnte sich der FCG einmal mehr auf seinen Torjäger verlassen. Spektakel war bei der TSG Thannhausen angesagt, wo sich Türk Gücü Lauingen mit 4:3 durchsetzte.



Schiedsrichter: Benedikt Thurian (Brachstadt) - Zuschauer: 150 Mehr Mühe als erwartet hatte der FC Günzburg mit der SSV Glött, doch am Ende setzte sich der Bezirksliga-Absteiger mit 2:1 durch. Die Lilien gingen in der 38. Minute durch einen Treffer von Benjamin Waidele, der nach einer Vorlage von Pius Galgenmüller traf, zunächst in Führung. Doch nur vier Minuten später glich Maximilian Lamatsch für Günzburg aus, nachdem Philipp Fuchs ihn mustergültig bedient hatte. In der zweiten Halbzeit zeigte Lamatsch erneut seinen Riecher und erzielte in der 70. Minute das entscheidende 2:1, vorbereitet von Bilal Al Kheder.Schiedsrichter: Benedikt Thurian (Brachstadt) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Tobias Sing (Dillingen) - Zuschauer: 80 Der Aufstiegskandidat SC Bubesheim setzte sich dank einer furiosen Anfangsphase ungefährdet mit 3:1 beim TSV Balzhausen durch. Bereits in der 2. Minute brachte Jonas Sailer den SCB in Führung. Jan Wiedemann verhöhte fünf Minuten später, bevor David Tamm beriets in der 11. Minute zum 0:3 traf. Vor der Pause verwandelte Johannes Keisinger zwar einen Elfmeter für Balzhausen, eine Aufholjagd ließen die Bubesheimer jedoch nicht zu.Schiedsrichter: Tobias Sing (Dillingen) - Zuschauer: 80



Schiedsrichter: Ricky Häußler (Langenau) - Zuschauer: 197 Im Mindelstadion gab es ein packendes Duell zwischen der TSG Thannhausen und Türk Gücü Lauingen, das die Türken mit 4:3 für sich entschieden. Yigitcan Yüce brachte die Lauinger mit einem Elfmeter (23.) und einem weiteren Treffer in der 25. Minute früh mit 2:0 in Führung. Ahmet Cam verkürzte für Thannhausen auf 1:2. In der zweiten Halbzeit stellte Venhar Neziri zunächst auf 1:3, bevor Patrik Merkle in Erscheinung trat. Mit zwei Toren in kurzer Folge (76./79.) glich er aus. Dann aber sah sein Teamkollege Andreas Beckmann die Gelb-Rote Karte (80.). Die Unterzahl hatte für Thannhausen prompt Folgen, denn Neziri sorgte mit seinem dritten Tor in der 84. Minute für das 3:4. Ohne Folgen blieb die Ampelkarte für den Lauinger Hakan Kaya sah in der Nachspielzeit.Schiedsrichter: Ricky Häußler (Langenau) - Zuschauer: 197



Schiedsrichter: Simon Winter (Gebenhofen) - Zuschauer: 150 Der SSV Neumünster-Unterschöneberg rang dem Spitzenreiter TSV Offingen ein 1:1 ab. Nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang brachte Fabian Schrodi den in der 72. Minute nach einer Flanke von Thomas Wink in Führung. Doch Ismail Bülbül sorgte in der 79. Minute per Kopf für das letztlich gerechte Remis.Schiedsrichter: Simon Winter (Gebenhofen) - Zuschauer: 150

Eine 2:5-Niederlage musste der SV Scheppach gegen die SpVgg Wiesenbach einstecken - und verlor zudem seinen Torjäger. Georghe-Daniel Azamfirei flog in der 85. Minute mit Rot vom Platz. Wiesenbach legte fulminant los: Pierre Heckelmüller traf bereits in der 8. Minute zum 0:1, Daniel Steck sorgte 120 Sekunden später per Kopf für das 0:2. Scheppach kam durch ein Eigentor von Daniel Heininger zum 1:2 (20.), doch Wiesenbach drängte auf eine schnelle Entscheidung. Florian Steck traf kurz vor der Halbzeit zum 1:3 - und in der fünfminuten Nachspielzeit besorgte Enes Sariman sogar das 1:4. Nach der Pause hatte die SpVgg alles im Griff und ließ durch Daniel Steck bereits in der 46. Minute das 1:5 folgen. Für etwas Ergebniskosmetik sorgte Mathias Kraus mit dem 2:5 (57.).

