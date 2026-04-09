Der FC Grünthal gibt weiter Gas

Der Jubel war groß. Viel fehlt nun nicht mehr zu Tabellenführer Raubling

Sie haben’s drauf – neun Spieltage vor dem Saisonende marschiert der FC Grünthal und rockt die Kreisliga: Mit einem 2:0-Heimerfolg gegen die U23 des TSV Buchbach festigte das Team seinen starken, zweiten Tabellenplatz und bestätigte damit die gute Form der vergangenen Wochen. Maxi Pfenninger gelang dabei ein Doppelpack …

FCG-Trainer Mario Sinicki hatte entsprechend die Marschroute ausgegeben: Der nächste Sieg soll die Form untermauern. Und das tat er dann auch …

Das Hinspiel hatten die Grünthaler bereits mit 3:2 gegen die Buchbacher Youngsters für sich entschieden – nach dominanter erster Hälfte wurde es damals am Ende jedoch noch einmal eng. Auch diesmal waren die Rollen klar verteilt: Grünthal kam mit starken zehn von zwölf möglichen Punkten aus dem neuen Jahr, während Buchbachs Regionalliga-Reserve lediglich sechs Zähler aus den letzten fünf Partien holen konnte.

Die Partie begann zunächst mit einer kurzen Abtastphase ohne nennenswerte Torraumszenen. In der 18. Minute schlug die Heimelf dann eiskalt zu: Nach einem zu kurz geratenen Rückpass von Robert Straßer reagierte Maxi Pfenninger am schnellsten, lief allein auf den TSV-Keeper zu, umkurvte diesen souverän und schob zur 1:0-Führung ein.

Die Gäste aus Buchbach fanden offensiv kaum statt, während Grünthal weiter Druck machte. Nach einem erneuten Missverständnis in der Defensive der Gäste verpasste Samuel Grundner das mögliche 2:0, ehe nur eine Minute später TSV-Kapitän Luca Müller in höchster Not auf der Linie klärte.

So blieb es zur Pause bei einer knappen, aber hochverdienten 1:0-Führung – der einzige Vorwurf an die Hausherren: Die Chancenverwertung.

Die ersten 20 Minuten nach Wiederanpfiff gehörten dann überraschend den Buchbachern. Spielertrainer Stefan Perovic hatte offenbar die richtigen Worte gefunden, denn Buchbach trat nun deutlich bissiger auf. Yannick Radegast verfehlte das Grünthaler Tor in der 47. Minute nur knapp, ein Freistoß von Perovic ging in der 59. Minute deutlich drüber.

Auf der Gegenseite hatte Jonas Grundner die große Chance auf das 2:0, wurde jedoch im letzten Moment sauber vom TSV-Verteidiger gestoppt. Auch Perovic kam nach einer Ecke von Lorenz Grill noch einmal zum Kopfball, setzte diesen aber zu ungenau (70.).

Der anschließende Konter brachte schließlich die Vorentscheidung: Jonas Grundner chipte den Ball aus dem rechten Halbfeld in den Strafraum, wo erneut Maxi Pfenninger zur Stelle war und das Leder wuchtig zum 2:0 in die Maschen setzte.

In der Schlussphase ließ Grünthal weitere Chancen liegen – Matthias Schmid scheiterte frei vor dem Tor (88.), Michael Huber traf kurz darauf nur den Keeper (89.). Buchbach schwächte sich zudem selbst: Justin Smith sah nach einem Foul an Josef Forstmaier und lautstarken Protesten die Rote Karte.

Kurz darauf beendete Schiedsrichter Maximilian Baumgartner die Partie.

Trainer Mario Sinicki zeigte sich zufrieden:

„Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, auch wenn uns in den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit etwas der Zugriff gefehlt hat. Zudem hätten wir früher für die Entscheidung sorgen können.“

Weiter geht es für den FC Grünthal am kommenden Samstag, 11. April, um 15 Uhr beim SV Ostermünchen, aktuell Liga-Siebter. Das Hinspiel war eine hitzige Angelegenheit mit drei Platzverweisen … Sinicki erwartet erneut ein intensives Duell:

„Ostermünchen ist in Topform, hat vier Spiele in Folge gewonnen – alle zu null. Wir müssen unsere wenigen Chancen konsequent nutzen.“ Fans, dabei sein.