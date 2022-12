Der FC Greifensee und die Trainer-Abgänge in der Winterpause Zweitligist braucht erneut neuen Coach

Der FC Greifensee muss erneut vorzeitig auf Trainersuche. Gianni Reggio gab "aus persönlichen Gründen" nach nur einem halben Jahr Tätigkeit vorzeitig seinen Rücktritt bekannt. Dies schreibt der Klub in einer Mitteilung.

Bedauern über Entscheid

"Wir bedauern den Rücktritt von Gianni Reggio sehr, akzeptieren aber selbstverständlich seinen Entscheid", lässt sich dazu Raphael Schoch, Leiter Aktive beim FCG, zitieren.

Es scheint beim Zweitligisten, der bei Halbzeit in der Gruppe 2 auf Platz 7 klassiert ist, ganz offensichtlich auf dieser Position der Wurm drin zu sein. Schon die Vorgänger Reggios hatten nämlich jeweils eine eher kurze Amtszeit.

Und vor allem: Beim FCG scheinen Trainerwechsel in der Winterpause schon fast eine Tradition zu haben.

Wir erinnern uns: Vor einem Jahr war Drazenko Lakic, nach zwei Saisons Amtszeit, aus familiären Gründen aus seinem Amt geschieden.

Vor einem Jahr eine Interimslösung

Weil die Greifenseer in der Folge aber nicht zeitnah die passende Anschlusslösung fanden, entschieden sie sich für eine Interimslösung in der Rückrunde mit Raffaele Grillone (zuvor und nachher Assistent) und Marco Bernet (ex FCZ).

Und dieses Muster mit den Trainerabgängen jeweils nach der ersten Hälfte der Meisterschaft kann tatsächlich noch weiter gesponnen werden.

Denn Bruno Schyrr (er wirkte nur ein Jahr auf dem Grossriet) und Felix Bollmann waren ebenso nach der Vorrunde abgetreten - aus allerdings unterschiedlichen Gründen beim FCG. Letztgenannter Trainer (mittlerweile bei Seefeld tätig) hinterliess aber mit insgesamt dreieinhalb Jahren Tätigkeit die deutlich tiefsten Fussstapfen der letzten Zeit.