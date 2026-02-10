Der FC Germania stellt die Weichen für die nächste Saison! von Florian Leipertz · Heute, 14:53 Uhr · 0 Leser

Der FC Germania Lich-Steinstraß hat die Verträge mit seinem Trainer-Team verlängert. Michael Hermanns bleibt und auch Daniel Schmitz sowie Robert Gase haben ebenfalls für die nächste Saison Ihre Zusage gegeben.

Es geht mit Kontinuität weiter am Süsskind-Weg. Michael Hermanns bleibt Chef-Coach beim FC Germania und geht damit in seine 8. Saison! Für uns als Verein besonders wichtig ist das enge und vertrauensvolle Verhältnis zwischen Vorstand und Trainerteam. Wir kennen uns, wir vertrauen uns und wir schätzen uns! Wir möchten uns hiermit an dieser Stelle für die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren bei euch bedanken.

Die positive, sportliche Entwicklung der letzten Jahre und dem aktuellen 6. Tabellenplatz in der Landesliga Staffel 2 hängt ganz entscheidend mit der akribischen Arbeit und diesem engen Vertrauensverhältnis zusammen. Da wurde Schritt für Schritt etwas aufgebaut, dass man in der Kabine, auf dem Platz und im Vereinsalltag merkt. Folgerichtig für uns war deshalb auch, dass wir diesen Weg als Team gemeinsam weitergehen wollen.