Der FC Furtwangen träumt von der Relegation

Wenn sich der FC Furtwangen in die gehobene Klasse der Bezirksligisten einreiht, dann verwundert das nicht. So auch in dieser Spielzeit. Die Hochschwarzwälder verfügen einfach über ein beachtliches Reservoir an talentierten Fußballern. Zwei Drittel der Saison sind absolviert, die 42 Punkte eine respektable Ausbeute. Ganz zufrieden ist Pietro Morreale damit allerdings nicht. Vor allem nach der Winterpause habe sein Team etliche Zähler leichtfertig aus den Händen rieseln lassen. Gerade das 1:2 gegen den Abstiegskandidaten SG Kirchen-Hausen ärgert ihn. Nicht nur das Ergebnis. "In der ersten Halbzeit gaben wir nicht einen Schuss aufs Tor ab. Letztlich ging der Sieg des Gegners an diesem Tag völlig in Ordnung." Auch beim 1:1 gegen den TuS Bonndorf, 50 Minuten spielten die Furtwanger in Überzahl, habe man einen Sieg leichtfertig verschenkt.

