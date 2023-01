Der FC Freienbach baut auf ein Trainertrio Neues Trainerteam für Erstligisten

Nach dem kurzfristigen Abgang von Jürgen Seeberger zum FC Vaduz stellt der FC Freienbach die Weichen für die Führung der 1. Liga Mannschaft neu.

Stefan Flühmann, 51, Michael Kälin, 45, und Sandro Stähli, 50, stossen ab sofort zum FC Freienbach.

Rapperswil in die Challenge League geführt

Der in Schindellegi wohnhafte Stefan Flühmann ist in der Region bestens bekannt. Als Trainer mit UEFA-A-Diplom führte er den FC Rapperswil-Jona von der 1. Liga bis in die Challenge League.

Danach wirkte er bei den Rosenstädtern als Sportchef der 1. Mannschaft in der Challenge und Promotion League.

In der laufenden Saison trainierte er überdies die U18- Mannschaft. Seine vorgängigen Trainerstationen waren der FC Einsiedeln und FC Wädenswil.

«Mit Stefan Flühmann haben wir einen der erfolgreichsten und erfahrensten Trainer der Region an Bord», stellt Sportchef Mario Zimmermann zufrieden fest. «Zudem ist seine Vernetzung im Nachwuchs- und Leistungssport extrem wertvoll».

Auch Flühmann freut sich auf seine Aufgabe: «Ich wollte wieder zurück an die «Trainer- Front», das reizt mich sehr. Der FC Freienbach ist quasi mein «Hausverein», den ich bestens kenne, so dass wirklich alles passt».