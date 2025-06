Der FC Freiburg-St. Georgen gewinnt das südbadische Pokalfinale

Von der Eckfahne bis zur Mittellinie bildeten die Anhänger des FC Freiburg-St. Georgen in Fünferreihen einen beeindruckenden Fanblock. Die Unterstützer des Oberligisten waren am Pfingstmontag beim Endspiel um den südbadischen Pokal der Frauen klar zu erkennen und in der Überzahl. Und sie hatten nach nicht einmal vier Minuten Spielzeit bereits ein erstes Mal Grund zum Jubeln. Linnea Heuschert stocherte den Ball im Anschluss an einen Eckball, den die SG ESV/PSV Freiburg nicht geklärt bekam, über die Torlinie. Katharina Hackmann, die auf eigenem Rasen in der gesamten Verbandsligasaison nur einmal hatte hinter sich greifen müssen, musste somit früh das Spielgerät aus den eigenen Tormaschen fischen.