Der FC Forstern will sich beim TSV Schwaben Augsburg keine Blöße geben

Die Forsternerinnen treffen auf den sieglosen Tabellenletzten. Trotzdem warnt Trainer Jan Strehlow vor einem engen Spiel am Samstag.

Ein klares Ziel vor Augen haben an diesem Samstag um 16 Uhr die Fußballerinnen des FC Forstern: die nächsten drei Punkte. Denn zu Gast beim bis dato noch sieglosen Ligaschlusslicht TSV Schwaben Augsburg möchte sich die Truppe von FCF-Coach Jan Strehlow natürlich keine Blöße geben.

Trotzdem könnte es ähnlich wie in der Hinserie – damals kamen die Forsternerinnen nicht über einen 1:0-Erfolg hinaus – erneut eng werden. Allein schon deshalb, weil die TSV-Auswahl auch gegen die übrige Bayernligakonkurrenz wiederholt knappe Ergebnisse einfahren konnte. „Darauf müssen wir gefasst sein, dass wir zur Not wieder bis in die Nachspielzeit am Sieg arbeiten müssen“, berichtet daher der Übungsleiter.

Wahrlich lange zittern musste seine Elf derweil bereits am vergangenen Wochenende. Doch selbst aus diesem durchwachsenen Aufeinandertreffen mit dem SC Regensburg lassen sich aus Sicht des 37-Jährigen einige positive Erkenntnisse gewinnen: Letztlich konnte man nämlich nicht nur die Null halten und damit den insgesamt zehnten Saisonsieg (1:0) feiern, sondern die Partie auch ohne einen weiteren verletzungsbedingten Ausfall überstehen. Unabhängig davon bleibt die Kadersituation allerdings angespannt: So muss der FCF-Trainer fortan auf Abwehrchefin Julia Ruckdeschel verzichten, die privat verhindert ist. Zumindest kehren mit Vera Funk und Katia Ludwig Lasa aber zwei Kickerinnen zurück. Einfluss auf die taktische Ausrichtung habe dies jedoch wohl eher nicht – zumal Strehlow ohnehin keine großen Veränderungen vornehmen möchte. Denn: „Wenn wir die Basics wie Spiel- und Lauffreude und obendrauf noch Laufstärke auf den Platz bringen, funktioniert der Rest meist von selbst.“Tipp: 4:0 für den FCF