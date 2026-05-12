Der FC Forstern macht sich das Leben selbst schwer

Trainer Jan Strehlow kritisiert sein Team nach der Niederlage deutlich. Der FC Forstern hat dennoch Chancen auf Platz zwei.

„Wir wussten, dass die Rückserie schwer wird. Aber wenn wir uns das Leben selbst noch schwerer machen, kann das keiner kompensieren“, lautete das Fazit von FCF-Trainer Jan Strehlow nach der 0:4 (0:3)-Pleite bei der Zweiten des FC Ingolstadt. Letztlich hätten die Forsternerinnen die Vorgaben nicht umgesetzt und den FCI zu Toren eingeladen.

So habe man vor der Pause gleich drei Eins-gegen-eins-Situationen mit der wiederholt chancenlosen FCF-Keeperin Lily Koch zugelassen. Die erstmalige Nutznießerin dieser teils gravierenden Patzer war derweil Erjona Zani, die im Anschluss an einen Fehlpass in der Innenverteidigung zum 1:0 einschob (8.). Zudem konnte auch Doppeltorschützin Shatra Namutebi, die die Gäste zeitweise gar „schwindelig“ gespielt hatte, die Forsterner Schlussfrau überwinden. Dabei profitierte die Stürmerin erst von einem Ballverlust im Mittelfeld (26.), ehe sie in Folge eines weiten Abschlags nahezu ungehindert das 3:0 markierte (45.+1).

Gleichwohl gelang es der nur mit 13 Kickerinnen angereisten FCF-Auswahl nicht, sich in der Offensive entscheidend in Szene zu setzen. Außer der Direktabnahme von Franziska Stimmer, die das Leder nach einer Flanke von Veronika Lang in Halbzeit eins über den Kasten zimmerte, konnte sich der Übungsleiter nicht an eine vernünftige Torchance erinnern. Vielmehr sei es ein „reiner Überlebenskampf“ gewesen, in dem aus sportlicher Sicht nicht wirklich etwas rauszuholen war.

Selbst die eigenen langen Bälle landeten fast ausschließlich bei den in allen Belangen überlegenen Schanzerinnen. Entsprechend durfte die FCI-Reserve in der zweiten Hälfte erneut ihr variables Angriffsspiel zur Schau stellen, wobei gleich mehrere Schüsse aus der zweiten Reihe ans Aluminium klatschten. Und auch bei Steckpässen und Flanken habe die Truppe aus Forstern nur noch „Begleitschutz“ geliefert.

Kein Wunder also, dass Emilie Fähnrich nach einem 40-Meter-Freistoß mutterselenallein zum 4:0 in den Winkel einköpfen durfte (76.). Allgemein glaubt Strehlow, dass sein Team – trotz der personellen Engpässe – zu deutlich mehr in der Lage sein müsste. Immerhin: Nach der 2:3-Niederlage des FC Stern München in Ruderting ist im Kampf um Rang zwei weiterhin alles offen.