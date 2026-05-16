Der FC Forstern hofft trotz Personalsorgen auf das Ende der Durststrecke

Seit vier Spielen wartet der FCF auf einen Sieg. Gegen Weinberg könnte die Wende gelingen. Doch Trainer Strehlow muss erneut improvisieren.

Seit vier Spieltagen warten die Kickerinnen des FC Fostern auf einen Sieg. Doch das könnte sich an diesem Samstag (16 Uhr) im Auswärtsmatch beim SV 67 Weinberg 2 ändern. Die letzten vier direkten Duelle wusste die FCF-Auswahl jeweils ohne einen einzigen Gegentreffer für sich zu entscheiden.

Hinzu kommt, dass die SVW-Reserve jüngst vor allem auf heimischem Rasen schwächelte. Trotzdem waren aber auch knappe Ergebnisse wie gegen die Würzburger Kickers (1:2) dabei. Vermutlich wird es also auf ein Duell auf Augenhöhe hinauslaufen – zumindest ist das die Hoffnung von FCF-Coach Jan Strehlow, der bis zum Saisonende kaum noch mit einer Verbesserung der angespannten personellen Lage rechnet. So könnten Yanica Moritz und Olivia Trauttmansdorff künftig zwar wieder vollends einsatzfähig sein, zuletzt verletzte sich Johanna Kink jedoch bei ihrer Rückkehr.

„Es gilt, die Saison sauber und mit Haltung zu beenden, aber auch die Situation anzunehmen“, erklärt daher der Übungsleiter. Gleichwohl müsse seine Elf nun nicht mehr unbedingt einen „Ästhetikpreis“ gewinnen, sondern solle mit den Kräften haushalten und erfolgsorientiert aufspielen. „Eigentlich ganz so, wie man es im Abstiegskampf macht.“ Von diesem sind die Forsternerinnen (Rang 2) allerdings weit entfernt – auch wenn die Liga in der Rückserie nach den Schwächephasen der Topteams ordentlich zusammengerückt sei. Kurz vor dem Klassenerhalt stehen derweil die achtplatzierten Gastgeberinnen, die Strehlow bereits bei ihrer 0:2-Hinspielpleite überraschten.

Tipp: 2:1 für den FCF