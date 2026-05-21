Der FC Erzingen vor dem entscheidenden Schritt zur Meisterschaft?

Patrizio De Feo, der Trainer des FC Erzingen, freut sich auf das Spitzenderby gegen Wutöschingen, mit dem seine Mannschaft den entscheidenden Schritt in die Bezirksliga vollziehen könnte. – Foto: Verein

Nach zwei Runden in der Kreisliga A, Staffel Ost, kann der FC Erzingen am Freitagabend die Rückkehr in die Bezirksliga sichern. Besser zu planen war es nicht: Der entscheidende Schritt könnte im Derby gegen den ersten Verfolger Wutöschingen gelingen.

Herr De Feo, blicken wir doch erst einmal auf die Rückrunde. Anfangs gab es eine Phase, in der die Ergebnisse nicht passten, aber nun ist der FC Erzingen wieder in der Spur. Wie sehen Sie die Entwicklung der letzten paar Spiele?

Patrizio De Feo: Ich bin mit der Entwicklung sehr zufrieden. Am Anfang der Rückrunde hatten wir ein bisschen Verletzungspech, das sich entsprechend auf die Qualität ausgewirkt hat. Aber letztendlich sind wir wieder auf der richtigen Spur gelandet und haben zuletzt sehr gute Resultate geholt. Vor kurzem hatten wir drei Spiele innerhalb von sechs Tagen und haben dabei sechs Punkte geholt. Das war eine echte Mammutaufgabe, aber die Jungs haben sie angenommen und Charakter und mentale Stärke gezeigt. Weiterlesen: Der FC Erzingen steht vor dem entscheidenden Schritt zur Meisterschaft (BZ-plus)