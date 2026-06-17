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Ligabericht
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Der FC Erdbach feiert: Endlich Meister!
Teaser KLC DILLENBURG: +++ Neun Jahre nach Wiederanmeldung hat Fußball-C-Ligist FC Erdbach die tiefste Spielklasse als Meister verlassen. Trainer Robert Marinovic blickt auf die entscheidenden Momente +++
Breitscheid. In den vergangenen Spielzeiten hat der FC Erdbach zweimal kräftig an den Toren zur Fußball-B-Liga Dillenburg gerüttelt. 2023/ 2024 scheiterte er in der Relegation. 2024/2025 verhinderten ein Punktabzug wegen Nichterfüllen des Schiedsrichtersolls und der verlorene direkte Vergleich mit dem Vizemeister den erneuten Einzug in die Relegation. In diesem Sommer hat der FC Erdbach die Tore aufgestoßen - nach einer makellosen Serie von 22 Siegen in 22 Spielen bei 125:22 Treffern.