Der FC Emmering verlängert mit Erfolgstrainer Stefan Hebding

Stefan Hebding. – Foto: Dieter Metzler

Der FC Emmering bindet seinen Coach Stefan Hebding zwei weitere Jahre. Mit elf Siegen führt der FCE die Tabelle an. Jetzt ist der Aufstieg das Ziel.

Beim FC Emmering läuft es gerade hervorragend: Bis zur Winterpause gewann der FCE elf seiner zwölf Spiele und holte ein Remis. Das honoriert der Verein nun: Der Vertrag mit Trainer Stefan Hebding wird schon jetzt um zwei weitere Jahre verlängert. „Wir sind vollauf zufrieden“, sagt Emmerings sportlicher Leiter Fabian Mühlbauer. Und Hebding, der sein gesamtes Fußballerleben bislang beim FCE verbracht hat, betont: „Das ist mein Verein. Da ist es dann immer besonders schön, das Vertrauen zu bekommen.“

Der 28-Jährige, der zuvor acht Spielzeiten die zweite Mannschaft trainiert hatte, übernahm die erste Mannschaft in ihrer wohl schwärzesten Stunde – beim Abstieg in die A-Klasse. Danach habe man sich das Ziel gesetzt, den Herrenfußball in Emmering komplett umzukrempeln, berichtet Mühlbauer. Das gelang: Schon in seiner ersten vollen Saison mischte Hebding mit seinem Team im Titelrennen mit, für den Aufstieg reichte es allerdings noch nicht ganz. „Da fehlte der jungen Mannschaft noch die Konstanz“, erklärt Mühlbauer. Außerdem war die A-Klasse mit einer überragenden Überacker-Truppe und einem hochkarätig besetzten SC Fürstenfeldbruck an der Spitze ungewöhnlich stark.

Souveräner Tabellenführer

In der aktuellen Saison sieht es dagegen so aus, als sei der FCE nur schwer zu stoppen. Ungeschlagen und mit sieben Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten stehen die Emmeringer an der Spitze. „Langfristig war unser Ziel immer die Kreisklasse. Bei der Ausgangslage wollen wir die Chance jetzt natürlich nutzen“, sagt Mühlbauer. Er lobt aber nicht nur die Ergebnisse: „Es ist ein klares System zu erkennen.“ Und auch die Stimmung in der Mannschaft sei stabil. „Da sind 28 Spieler im Kader. Jeder kämpft um einen Stammplatz und trotzdem verstehen sich alle super“, schwärmt der sportliche Leiter.

In allen Belangen weiterentwickelt

Dieses Lob gibt Hebding an seine Spieler weiter: „Sie haben sich im Vergleich zur Vorsaison in allen Bereichen nochmal gesteigert.“ Die Laufbereitschaft sei riesig. „Sie gehen jedes Spiel brutal intensiv an.“ Die Folge: Vorn bekommt der FCE viele Spieler in die gefährliche Zone, hinten stellt die Hebding-Truppe die beste Defensive der Liga. „Einfach geil, wie da jeder gegen den Ball arbeitet“, sagt Hebding. Auch für ihn ist das Ziel klar: Aufstieg, am besten direkt. Und unabhängig davon: „Es macht gerade einfach nur Spaß.“ (Thomas Benedikt)