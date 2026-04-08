Der FC Emmendingen setzt weiterhin auf die Jugend Eigene A-Junioren wechseln in den Kader der Ersten Mannschaft von PM FC Emmendingen · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Mit FCE-Sportvorstand Marius Kasten (links) zeigen sich (v.l.n.r.) Amro Al Absi, Alexander Buschmann, Mike Romme, Jaspar Stolz. Es fehlt Alessandro Westhäusser – Foto: Verein

Seit vielen Jahren ist der FCE dafür bekannt, bei der Besetzung seiner Aktiventeams stark auf die in der eigenen Jugendabteilung ausgebildeten Spieler zu setzen und diesen die Chance zu geben, ihre ersten Schritte im Aktivenfußball im gewohnten Umfeld zu gehen.

Besonders deutlich wurde dies wieder am vergangenen Samstag, als beim 4:1-Auswärtssieg in Rheinfelden zu Spielbeginn 7 und beim Abpfiff sogar 8 Spieler auf dem Feld standen, die bereits zu Jugendzeiten das FCE-Trikot getragen haben.



Um so erfreulicher ist es, dass auch zur neuen Saison wieder viele Spieler der A-Junioren ihr Bleiben beim FCE zugesagt haben. Mindestens 5 von ihnen, allesamt Stammspieler der A1, die in der Verbandsliga eine ganz hervorragende Saison spielt, werden die Chance erhalten, sich im Landesligakader von Oliver Dewes und Jakob Grießbaum zu beweisen. Im Einzelnen haben der Kapitän unserer A-Junioren, Defensivakteur Jaspar Stolz, Torwart Alexander Buschmann, Defensivakteur Mike Romme, der schnelle Offensivspieler Amro Al Absi sowie Mittelfeldspieler Alessandro Westhäuser, der bereits mit 4 Jahren FCE-Mitglied wurde und ältester Sproß der "FCE-Familie Westhäusser" ist, ihr Bleiben bereits zugesagt.





Mit weiteren Spielern des Jahrgangs laufen die Gespräche noch und wir hoffen, dass sich möglichst viele dazu entscheiden, dem FCE treu zu bleiben.



Wir freuen uns sehr auf die "jungen Wilden" und wünschen ihnen, dass ihnen der Schritt zu den Aktiven gut gelingt.