Der FC Emmendingen schwimmt in der Landesliga auf einer Erfolgswelle

Torgarant für den FCE: Marko Radovanovic (hier links gegen den Waldkircher Emily Mugeta) ist aktuell bester Goalgetter der Landesliga. – Foto: Achim Keller

Zu den Mannschaften der Stunde gehört in der Fußball-Landesliga der FC Emmendingen. Der Aufsteiger ist im Jahr 2026 noch ungeschlagen und mit 17 von 21 möglichen Punkten auf Platz vier geklettert.

Weckt der aktuelle Höhenflug vielleicht sogar Ambitionen auf den zweiten Platz und die Aufstiegsrunde zur Verbandsliga? Trainer Oliver Dewes winkt ab: "Wir drehen nicht durch, wenn wir ein paarmal gewinnen, genauso wenig, wenn wir ein paarmal verlieren." Den vierten Tabellenplatz abzusichern und zu festigen, sei vorerst das primäre Ziel. "Nachdem wir den Klassenerhalt gesichert hatten, wollten wir ein paar Plätze nach oben klettern", erinnert Dewes, "das ist geglückt". Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.