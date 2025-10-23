Der FC Emmendingen ist seinen Plänen voraus

In der Fußball-Landesliga ist der FC Emmendingen nach zehn Spieltagen Tabellenvierter. Unter dem neuen Trainer Oliver Dewes lässt sich der Aufsteiger auch von Rückschlägen nicht aus der Spur bringen.

Dass der 54-jährige Bankkaufmann Dewes, der mir seiner Familie in Heiligenzell (Friesenheim) lebt, derzeit den FC Emmendingen trainiert, bezeichnet er selbst als großen Zufall. Im November vergangenen Jahres nahm er gerade an einer Betriebsversammlung in Freiburg teil, als ihn ein Kollege wegen des möglichen Engagements beim FCE ansprach. Der Verein hatte sich kurz zuvor von Trainer Pascal Spöri getrennt, da der Anspruch und die Leistungen des Teams damals weit auseinanderklafften. In der Betriebsamkeit der Versammlung wurde indes gerade nur Zeit gefunden, um die Telefonnummern auszutauschen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.