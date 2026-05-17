Der FC Eichenau verspielt eine 3:1-Führung und steigt wohl ab

Der FC Eichenau (in Schwarz) im Spiel gegen den TSV Gilching II (rote Trikots). – Foto: Corinna Eichberger-Renneisen

Der FC Eichenau führte beim SV Fuchstal mit 3:1. Doch dann kam der Einbruch. Nach acht Jahren in der Kreisliga droht nun der Abstieg.

Die Abstiegsfrage in der Kreisliga ist fast entschieden. Seit zwei Wochen steht fest, dass die FT Jahn Landsberg in die Kreisklasse muss. Nach dem 3:3 (2:1) beim SV Fuchstal ist nun auch der Abstieg des FC Eichenau kaum noch zu verhindern. Nach acht Jahren in der Kreisliga läuft es für die Starzelbacher auf den Gang in die Kreisklasse hinaus. „Wir haben alles versucht, am Ende hat es nicht gereicht“, sagte Co-Trainer Markus Wex.

Dabei sah es in Fuchstal lange gut aus für seine Mannschaft. Nach 60 Minuten führte Eichenau beim Aufstiegsanwärter mit 3:1. Den frühen Rückstand durch Luca Prinzing in der 12. Minute (Wex: „Da waren wir zu schlafmützig“) drehten Nico Stotz (26.) und Marco Bayer (43.) noch vor der Pause. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Marco Wex auf 3:1 (59.).

Doch dann drehte Fuchstal noch einmal auf. Samuel Keßler verkürzte in der 62. Minute auf 2:3 und erzielte damit bereits sein 24. Saisontor. In der 80. Minute glich Spielertrainer Muriz Salemovic – er kickte einst mit Eichenaus Coach Sebastian Schmeiser beim Regionalligisten FC Memmingen – zum 3:3 aus. Bitter aus Eichenauer Sicht: Seine Hereingabe war wohl eher als Flanke gedacht, wurde immer länger und senkte sich hinter Torwart Tim Koslitz-Ott ins Netz. (Dirk Schiffner)