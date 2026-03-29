Der FC Eichenau steht nach der Niederlage gegen Weßling vor dem Abstieg Eichenau vor dem Abstieg von Dirk Schiffner · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Der TSV Moorenweis (in Rot) im Spiel gegen den FC Eichenau (in Schwarz). – Foto: Dieter Metzler

Nach der 2:4-Niederlage gegen den SC Weßling ist der Abstieg kaum abzuwenden. Der FC Eichenau liegt zwölf Punkte hinter den Nichtabstiegsplätzen zurück.