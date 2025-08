Der FC Denzlingen verpasst eine Überraschung zum Ligastart nur knapp

Nachdem der FC Denzlingen über eine gesamte Verbandsliga-Spielzeit 2024/25 nahezu jedes Spiel dominant gestalten konnte, wählte Trainer Marco Dufner beim Oberliga-Comeback in Aalen eine defensivere Ausrichtung. Der Aufsteiger stand gegen den ehemaligen Zweitligisten zunächst stabil – und die Gastgeber fanden in der ersten halben Stunde kein Mittel. Die Einheimischen hatten in der 19. Minute sogar Glück: Nach einem ungenauen Rückpass gewann der weit vor seinem Tor stehende VfR-Keeper Maximilian Otto das Sprintduell gegen den heranstürmenden Sandro Rauenberg und verhinderte das 0:1.