Der FC Denzlingen und der VfR Hausen vor dem Verbandsligafinale

"Es liegt weiter komplett an uns", so FCD-Coach Marco Dufner. Einen mageren Punkt Vorsprung hat der FC Denzlingen noch auf seinen letzten verbliebenen Konkurrenten aus der Stadt am Hohentwiel. Zuletzt strauchelte der Tabellenführer etwas, ist aber gerade auf eigenem Grün weiter eine Macht und in dieser Saison dort noch ungeschlagen. Einen weiteren Fehltritt können sich die Denzlinger wohl nicht erlauben, denn der Türkische SV Singen erinnert mit seinen späten Treffern mehr und mehr an die Bundesliga-Meistermannschaft von Bayer Leverkusen aus der Saison 23/24. Auch am Mittwoch gelang es der Elf von Trainer Ali Günes, dank zweier Treffer in der Nachspielzeit, die volle Punktausbeute einzufahren.

