 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Findet Anes Vrazalica (rechts) am Samstag im Heimspiel gegen den TSV Essingen für den FC Denzlingen den Weg zum Torerfolg?
Findet Anes Vrazalica (rechts) am Samstag im Heimspiel gegen den TSV Essingen für den FC Denzlingen den Weg zum Torerfolg? – Foto: Achim Keller

Der FC Denzlingen und das südbadische Dilemma

Beim FC 08 Villingen wollen sie nachlegen und ja nicht nachlassen

Verlinkte Inhalte

OL Baden-Württemberg
Villingen
1. Göpp. SV
Denzlingen
FV Ravensb.

Acht Spiele ohne Sieg und Tabellenletzter – der FC Denzlingen scheint die schwarze Serie südbadischer Aufsteiger in der Fußball-Oberliga fortzusetzen. Wo ist der Hebel anzusetzen?

Ob sie nun Offenburger FV heißen, Freiburger FC, FV Lörrach-Brombach, SV Linx, 1. FC Rielasingen-Arlen oder FC Denzlingen (Abstieg 2024) – in unschöner Regelmäßigkeit straucheln südbadische Neuankömmlinge allerspätestens im zweiten Jahr nach ihrem Sprung in die Oberliga. Und die Aussagen der Beteiligten klingen so, als ob die Tonnadel auf einer Vinyl-Schallplatte an einer Stelle hakt und die immergleichen Sätze abspult: "Für alle südbadischen Clubs ist die Oberliga ein schwieriges Pflaster", sagt Michael Kuwert, der Vorsitzende des FC Denzlingen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Aufrufe: 09.10.2025, 17:45 Uhr
Matthias Kaufhold (BZ)Autor