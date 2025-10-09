Der FC Denzlingen und das südbadische Dilemma

Acht Spiele ohne Sieg und Tabellenletzter – der FC Denzlingen scheint die schwarze Serie südbadischer Aufsteiger in der Fußball-Oberliga fortzusetzen. Wo ist der Hebel anzusetzen?

Ob sie nun Offenburger FV heißen, Freiburger FC, FV Lörrach-Brombach, SV Linx, 1. FC Rielasingen-Arlen oder FC Denzlingen (Abstieg 2024) – in unschöner Regelmäßigkeit straucheln südbadische Neuankömmlinge allerspätestens im zweiten Jahr nach ihrem Sprung in die Oberliga. Und die Aussagen der Beteiligten klingen so, als ob die Tonnadel auf einer Vinyl-Schallplatte an einer Stelle hakt und die immergleichen Sätze abspult: "Für alle südbadischen Clubs ist die Oberliga ein schwieriges Pflaster", sagt Michael Kuwert, der Vorsitzende des FC Denzlingen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.