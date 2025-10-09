Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Findet Anes Vrazalica (rechts) am Samstag im Heimspiel gegen den TSV Essingen für den FC Denzlingen den Weg zum Torerfolg? – Foto: Achim Keller
Der FC Denzlingen und das südbadische Dilemma
Acht Spiele ohne Sieg und Tabellenletzter – der FC Denzlingen scheint die schwarze Serie südbadischer Aufsteiger in der Fußball-Oberliga fortzusetzen. Wo ist der Hebel anzusetzen?
Ob sie nun Offenburger FV heißen, Freiburger FC, FV Lörrach-Brombach, SV Linx, 1. FC Rielasingen-Arlen oder FC Denzlingen (Abstieg 2024) – in unschöner Regelmäßigkeit straucheln südbadische Neuankömmlinge allerspätestens im zweiten Jahr nach ihrem Sprung in die Oberliga. Und die Aussagen der Beteiligten klingen so, als ob die Tonnadel auf einer Vinyl-Schallplatte an einer Stelle hakt und die immergleichen Sätze abspult: "Für alle südbadischen Clubs ist die Oberliga ein schwieriges Pflaster", sagt Michael Kuwert, der Vorsitzende des FC Denzlingen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.