Der FC Deisenhofen verliert in Kottern – wie schon 2023

Trainer Andreas Pummer: „Es wird keine großen Veränderungen geben.“ – Foto: brouczek

Andreas Pummer erlebt beim TSV Kottern ein Déjà-vu. Schon vor drei Jahren kassierte der FC Deisenhofen frühe Gegentore im Allgäu.

Andreas Pummer fühlte sich ein wenig an den 15. April 2023 erinnert. Auch damals trat er als Trainer mit dem FC Deisenhofen beim TSV Kottern an, der auch damals siegte, wenngleich knapp mit 3:2, während das Ergebnis diesmal 3:0 (2:0) lautete.

Auch damals erzielten die Allgäuer in der Anfangsminute das 1:0, sie legten in der dritten Minute das 2:0 nach. Diesmal fiel der erste Treffer ebenfalls nach wenigen Augenblicken. „Sie spielen vom Anstoß weg zurück auf den Torwart, der trifft einen Spieler, und schon steht es nach zehn Sekunden 1:0“, staunte Pummer, er meinte aber auch: „Das kann passieren.“

Das zweite Kotterner Tor betrachtete er dann als reines Geschenk seiner Mannschaft, die durch einen Stellungsfehler bei einem langen Ball Hilfestellung leistete. Auch wenn dieses 2:0 erst in der neunten Minute fiel, auch wenn der Doppeltorschütze diesmal Achim Speiser und nicht Nico Beutel hieß und auch wenn diesmal beide Tore aus dem Spiel heraus und nicht, wie vor drei Jahren, zweimal per Elfmeter fielen, räumte Pummer ein: „Das war ein bisschen ein Déjà-vu.“

Der Zeitpunkt des 3:0 trug vielleicht auch seinen Teil zum Gefühl bei, diesen Tag schon einmal durchlebt zu haben. 2023 fiel es in der 49., diesmal in der 54. Minute. Dieses Tor wäre aus Pummers Sicht ebenfalls zu verhindern gewesen, wenngleich es sehr sehenswert war, wie Fabian Günes den Ball ins Eck schlenzte. „Aber vorher haben wir schlecht geklärt“, so Pummer.

Der größte Unterschied zur Partie von vor drei Jahren war, dass der FCD sich damals stark gegen die Niederlage stemmte, eigentlich ein richtig gutes Spiel machte. Diesmal präsentierten sich die Blauhemden zwar nicht schlecht, aber einfach nicht zwingend genug, um die trotz sicherer Teilnahme an der Abstiegsrelegation sehr motivierten Platzherren in Verlegenheit zu bringen.

Auch wenn ein Abwehrversuch der Gastgeber vor der Pause am Pfosten und ein Kopfball von Florian Schmid im zweiten Durchgang an der Latte landete. „Kottern hat das als Test für die Relegation genommen. Wir haben gedacht, wir können so ein bisschen spielen und das wird schon. Wir hatten viel Ballbesitz und haben um den Sechzehner herumgespielt. Das Aufbau- und Übergangsspiel ist in Ordnung, aber nach vorne hatten wir wenig Wirkung“, fasste Pummer den Auftritt seiner Elf zusammen.

Mit 49 Punkten schließt der FCD die Bayernliga-Saison auf Platz acht ab. Klar ist, dass der Verein auch in Zukunft auf die Weiterentwicklung der Eigengewächse baut. „Es wird keine großen Veränderungen geben“, sagt Pummer, der jetzt erst einmal durchatmen darf und sich in den Pfingsturlaub verabschiedet. Am 15. Juni versammelt er sein Team dann zum Trainingsauftakt. (um)

TSV Kottern – FC Deisenhofen 3:0 (2:0) FC Deisenhofen: Dresen – Jungkunz (61. Gandl), Edenhofer, Freitag, Jung, Semmler (46. Vollmer), Groß (46. Seidl), Müller-Wiesen (46. Kretzschmar), Gkasimpagiazov, Yilmaz (61. Krettek), Schmid Tore: 1:0 Speiser (1.), 2:0 Speiser (10.), 3:0 Günes (54.)