Der FC Deisenhofen startet ohne Aufstiegsdruck in die Rückrunde

Trainer Andreas Pummer: „Einen Punkt mitnehmen wäre gut.“ – Foto: Brouczek

Der FCD gastiert zum Auftakt beim Zweiten TSV Landsberg. Trainer Pummer sieht darin sogar einen Vorteil für sein Team.

Es geht gleich richtig zur Sache für den FC Deisenhofen: Der Bayernliga-Dritte gastiert am Samstag (14 Uhr) zum ersten Punktspiel des Jahres beim Zweiten TSV 1882 Landsberg, der fünf Zähler voraus liegt, aber auch schon ein Spiel mehr absolviert hat.

Die Trainingsbeteiligung ist hoch. Und wir wollen unsere Spiele gewinnen.

FCD-Trainer Andreas Pummer

Trotz dieser Konstellation ist es kein Aufstiegsduell, denn für den FCD ist der Sprung in die Regionalliga aus strukturellen Gründen derzeit (noch) kein Thema, wie der Sportliche Leiter Thomas Werth unlängst im Interview mit unserer Zeitung verriet. Dass deshalb die Motivation bei den Blauhemden leiden könnte, schließt Trainer Andreas Pummer indes aus: „Die Trainingsbeteiligung ist hoch. Und wir wollen unsere Spiele gewinnen.“ Gegenüber den ambitionierten Landsbergern, deren Vorbereitung nicht optimal verlief - zuletzt gab es nur ein 3:3 beim Bezirksligisten SV Planegg, beim FC Augsburg II setzte es gar eine 1:9-Klatsche – sieht er sogar einen Vorteil: „Wir haben keinen Druck.“ Landsberg habe hingegen in der Winterpause Ünal Tosun geholt. Den 33-jährigen kennt Pummer noch aus seiner Zeit bei Türkgücü München und davor in Unterföhring: „Er hat viel Erfahrung und ist in dieser Liga ein absoluter Qualitätsspieler. Da kann mir keiner sagen, dass die nicht aufsteigen wollen.“

Die Vorbereitung verlief allerdings auch beim FCD „durchwachsen“, wie Pummer einräumt, „weil wir nie so richtig mit der Top-Formation durchspielen konnten“. So kamen die Deisenhofner gegen den Bezirksligisten SE Freising und Landesliga-Mitte-Primus SpVgg Landshut nicht über ein 1:1 hinaus, gegen den Regionalligisten TSV Buchbach gab es eine standesgemäße 0:2-Niederlage, den SC Großschwarzenohe, Schlusslicht der Bayernliga Nord, besiegte man mit 4:2.

Freude machten Pummer die sieben Leute aus der U23, die im Training meist bei der Bayernliga-Truppe waren und auch in den Tests eingesetzt wurden: Henrik Freitag, Lukas Vollmer, Luke Gandl, Noah Rehm, Andreas Perneker, Jonas Herrmann und Florian Weber. Weber, der vor der Winterpause schon zehn Kurzeinsätze hatte, ist wohl am weitesten. „Es hat nur gefehlt, dass er sich mit einem Tor belohnt. Er war sehr engagiert, wie eigentlich alle sehr viel Fleiß gezeigt haben“, lobt der Coach die nachdrängenden Youngster. „Wenn dann die Qualität manchmal noch nicht da ist, sieht man drüber weg. Die Qualität werden sie bekommen. Jetzt steht das Engagement im Vordergrund.“

Verzichten muss Pummer neben den Langzeitverletzten Stephan Kopp und Jakob Lippmann zunächst auch auf seinen 37 Jahre alten Führungsspieler Yasin Yilmaz wegen Wadenproblemen. Dafür steht mit Niclas Groß ein vielseitiger Neuzugang zur Verfügung. „Er kann Innenverteidiger, Sechser oder Achter spielen, war in der 1860-Jugend, hat beim TSV 1865 Dachau schon Bayernliga gespielt“, so Pummer. Zuletzt kickte Groß beim Berliner AK. Aufgrund vertraglicher Probleme hat der 22-Jährige erst jetzt die Spielgenehmigung bekommen, doch er trainiert schon eine Weile mit. Pummer ist überzeugt, dass er die Blauhemden verstärken wird: „Er braucht Spielpraxis, aber er ist ein versierter Fußballer.“