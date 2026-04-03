Der FC Deisenhofen II steht kurz vor dem Klassenerhalt

– Foto: Tamara Rabuser

Viel braucht es nicht mehr, bis der FC Deisenhofen II ein weiteres Jahr Bezirksliga sicher hat. „Wir wollen so schnell wie möglich die noch drei bis vier fehlenden Punkte holen“, sagt Trainer Andreas Budell vor dem Heimspiel am Samstag (15 Uhr) gegen den SV Bad Heilbrunn.

Mit 34 Punkten ist die U23 des Bayernligisten schon fast durch, während Bad Heilbrunn mit fünf Punkten zu den Relegationsplätzen noch recht gefährlich lebt. Für Andreas Budell wäre der vorzeitige Ligaverbleib das Ergebnis einer ordentlichen Saison. Er deutet an, dass man dann auch die Schlussphase der Runde nützen kann, um aus der eigenen Jugend künftige Herrenspieler in die Bezirksliga hereinschnuppern lassen kann.