Der FC Deisenhofen II steht kurz vor dem Klassenerhalt

Mit 34 Punkten ist die U23 des FCD fast durch. Trainer Andreas Budell will die fehlenden Punkte schnell holen.
Viel braucht es nicht mehr, bis der FC Deisenhofen II ein weiteres Jahr Bezirksliga sicher hat. „Wir wollen so schnell wie möglich die noch drei bis vier fehlenden Punkte holen“, sagt Trainer Andreas Budell vor dem Heimspiel am Samstag (15 Uhr) gegen den SV Bad Heilbrunn.
Mit 34 Punkten ist die U23 des Bayernligisten schon fast durch, während Bad Heilbrunn mit fünf Punkten zu den Relegationsplätzen noch recht gefährlich lebt. Für Andreas Budell wäre der vorzeitige Ligaverbleib das Ergebnis einer ordentlichen Saison. Er deutet an, dass man dann auch die Schlussphase der Runde nützen kann, um aus der eigenen Jugend künftige Herrenspieler in die Bezirksliga hereinschnuppern lassen kann.
Angesichts von einigen Ausfällen sind einige Spieler der Zweiten zum Bayernligakader aufgestiegen. „Für die Jungs freut es mich, dass sie oben ihre Spielzeit bekommen“, sagt der Coach. Diese vereinsinterne Entwicklung ist eine klare Bestätigung für das Modell mit zwei höherklassig spielenden Herrenmannschaften. Und für das Konstrukt scharrt die nächste Generation im eigenen Nachwuchs schon mit den Hufen. (nb)