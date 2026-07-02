Der FC Büderich stellt Abwehr neu auf Oberliga Niederrhein: Der FC Büderich hat drei neue Innenverteidiger verpflichtet. von Christoph Baumeister · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Die Kaderplanungen beim FC Büderich laufen – Foto: Arno Wirths

Der Fußball-Club Büderich 02 hat die ersten personellen Lücken im Defensivbereich geschlossen. Nachdem mit Linus Ansumana (VfB Hilden), Ibrahim Kanat (Spielvereinigung Schonnebeck) und Oktay Enes Soytürk (Ziel unbekannt) gleich drei Innenverteidiger den Oberligisten im Sommer verlassen haben, reagierte der Verein mit der Verpflichtung von Elias Oubella, Mgboji Njoku Ume und Ilias Bouassaria. „Mit Marc Knops hatten wir nur noch einen Innenverteidiger im gesamten Kader. Deshalb war klar, dass wir uns in diesem Bereich unbedingt verstärken müssen“, sagt Trainer Sebastian Siebenbach.

Regionalligaerfahrung für den FC Büderich Besonders gespannt ist der Coach auf Elias Oubella. Der 25-Jährige wurde im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Köln ausgebildet. Bei der U23 der Domstädter sammelte er auch erste Erfahrungen im Herrenbereich und absolvierte zwischen 2019 und 2021 fünf Regionalligaspiele. Anschließend wechselte er zum niederländischen Erstligisten Heracles Almelo, wo ihn jedoch wiederholte Verletzungen zurückwarfen, sodass er zu keinem Pflichtspieleinsatz kam.

Im Sommer 2022 kehrte Oubella nach Deutschland zurück und lief in zwei Spielzeiten fünfmal für den FSV Frankfurt in der Regionalliga auf. In der Folge legte der 1,87 Meter große Abwehrspieler eine zweijährige Fußballpause ein. „Elias hat jetzt beruflich vieles geregelt und möchte noch einmal angreifen. Das kann richtig gut werden. Gleichzeitig wissen wir natürlich, dass wir ihn behutsam aufbauen und schauen müssen, wie sein Körper auf die Belastung reagiert“, erklärt Siebenbach. Mit dem 20-jährigen Mgboji Njoku Ume kommt ein entwicklungsfähiges Talent von den Sportfreunden Baumberg. Dort kam der Innenverteidiger in der zurückliegenden Saison nur zu drei Oberliga-Kurzeinsätzen. Der Wechsel soll dem Defensivspieler nun die Möglichkeit geben, mehr Spielpraxis zu sammeln.