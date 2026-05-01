Der FC Büderich kämpft gegen den Abstieg

Büderich braucht Punkte – Foto: Hubert Wilschrey

„Größer geworden sind die Abstiegssorgen nicht unbedingt, aber es ist auf jeden Fall enger geworden“, sagt der 36-jährige Sebastian Siebenbach mit Blick auf die Tabelle. Nur zwei Punkte trennen den FC Büderich aktuell noch vom ersten Abstiegsplatz, den derzeit Union Frintrop belegt.

Trotz aller Schwierigkeiten zieht der FCB-Trainer Zuversicht aus den jüngsten Heimauftritten gegen Monheim (4:1) und Ratingen (3:3). „Ich finde, aufgrund unserer Leistungen in vielen Spielen hätten wir es verdient, uns wieder mit drei Punkten zu belohnen“, so Siebenbach.

Vor allem das jüngste 0:4 bei Blau-Weiß Dingden, bei dem alle vier Gegentreffer erst in der Schlussphase fielen , wirkt nach. „Da ist uns in den letzten 20 Minuten die Intensität abhandengekommen“, moniert Siebenbach. Bereits 69 Gegentore hat der FCB kassiert, nur das abgeschlagene Schlusslicht SV Biemenhorst (85) weist eine schlechtere Bilanz auf. Die Ursachen sieht der Trainer allerdings nicht allein in der Defensive: „Ich habe nicht das Gefühl, dass sich Gegner extrem viele Chancen gegen uns erspielen. Aber wir machen es ihnen zu einfach. Das hat etwas mit Naivität und fehlender Konsequenz im Kollektiv zu tun.“

Für die Schonnebecker geht es im Saisonendspurt sportlich um nicht mehr viel. Sie stehen im oberen Tabellenmittelfeld, verfügen aber mit Niko Bosnjak, der die Oberliga-Torjägerliste mit 23 Treffern anführt, über eine gefährliche Offensivwaffe. „Ihn müssen wir versuchen auszuschalten“, sagt Siebenbach. Personell muss der FCB-Trainer erneut Rückschläge verkraften. Mit Jan-Niklas Kühling (Gelbsperre) und Kaies Alassane (Icon League) fehlen zwei wichtige Angreifer. „Das macht es vorne natürlich schwieriger“, sagt Siebenbach, der ansonsten weitgehend auf seinen Kader zurückgreifen kann.

Meerbusch will eine Reaktion zeigen

Genau wie die direkt vor ihm platzierten Schonnebecker geht es auch für den TSV Meerbusch im Saisonendspurt nur noch um eine gute Platzierung. Zuletzt wechselten sich bei den Blau-Gelben Licht und Schatten ab. Vor zwei Wochen gab es einen souveränen 4:0-Erfolg in Jüchen, darauf folgte eine enttäuschende Vorstellung beim 0:1 gegen Abstiegskandidat Baumberg .

Am Sonntag um 15 Uhr wartet nun auswärts beim SV Sonsbeck erneut ein Gegner aus dem unteren Tabellenbereich. „Wichtig ist es, dass auf so einen Auftritt eine Reaktion folgt, auch wenn die Saison langsam zu Ende trudelt“, sagt Interimstrainer Marc Roch. Bei der Aufstellung spielt für ihn in den letzten Partien auch das Verhalten der vergangenen Monate eine Rolle. Roch: „Charakterstärke muss belohnt werden. Wer sich immer gut benommen hat, spielt jetzt eher.“