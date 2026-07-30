Der FC Blue Stars will an erfolgreiche Zeiten anknüpfen 

Es ist vollbracht: Der FC Blue Stars spielt wieder in der 2. Liga. – Foto: M. Pangellieri

Nach zwei Jahren in der 3. Liga ist der FC Blue Stars zurück in der 2. Liga. Dort will sich der Zürcher Traditionsverein an erfolgreiche Zeiten anknüpfen.

Der Jubel auf der Sportanlage Hardhof war gross: Nach einer insgesamt überzeugenden Saison setzte sich der FC Blue Stars Zürich in der Gruppe 2 durch und sicherte sich die verdiente Rückkehr in die 2. Liga. Für die Blue Stars war es eine Rückkehr nach zwei Jahren. Bis zur Saison 2021/2022 spielten die Stadtzürcher noch in der 2. Lige interregional.

«Unser Ziel ist es natürlich, möglichst frühzeitig den Klassenerhalt zu sichern», sagt Trainer Federico D Aloia. Er war zeitweise im Nachwuchs-Spitzenfussball engagiert und ist nun seit einiger Zeit bereits wieder zurück bei «seinen» Blue Stars.

Die Vorbereitungen auf die neue Saison laufen auf dem Sportplatz Hardhof auf Hochtouren – denn der Traditionsverein will in der 2. Liga nicht nur mitspielen, sondern sich dort wieder nachhaltig etablieren und an erfolgreiche Zeiten anknüpfen.

Stärke dank Nachwuchsarbeit

In den Trainingseinheiten feilen die beiden Trainer Federico D Aloia und Leonardo Pangellieri aktuell nicht nur an der Physis der Spieler, sondern vor allem an der taktischen Flexibilität. In der 2. Liga wartet eine deutlich höhere Intensität, mehr Körpereinsatz und ein schnelleres Umschaltspiel. «In der Chancenverwertung müssen wir uns auf jeden Fall noch verbessern», konstatiert Trainer D Aloia.

Eine der grössten Stärken der Blue Stars bleibt derweil die eigene Nachwuchsarbeit. Der Club, der international vor allem für den traditionsreichen Blue Stars/Fifa Youth Cup bekannt ist, setzt auch in der ersten Mannschaft auf die eigene Jugend ergänzt durch punktuelle, erfahrene Verstärkungen.

Der Zusammenhalt, die Gruppe das sei die grösste Stärke, sagt Federico D Aloia. «Einige Spieler der ersten Mannschaft spielen schon seit den E-Junioren zusammen.»

Starke Gruppe

Der FC Blue Stars wurde erwartungsgemäss in die 2. Liga Gruppe 1 eingeteilt. Diese Gruppe ist wie gewohnt stark besetzt. Neben sechs Vereinen, die in der Stadt Zürich beheimatet sind, sind da ambitionierte Vereinen wie Wädenswil, Adliswil, Regensdorf und Urdorf. Ausserdem darf man sich vor allem vom FC Glattbrugg einiges erwarten. Die Unterländer zeigten letzte Saison – noch in der Gruppe 2 – eine starke Leistung und belegten schliesslich den vierten Schlussrang. Auf die neue Saison wurde Glattbrugg nun umgeteilt.

Alle Transfers der Zweitliga-Gruppe 1 auf einen Blick

Auf diese und weitere Gegner dürfen sich die Blue Stars freuen. Die Vorfreude im Verein und im Umfeld ist spürbar. Man ist sich der Herausforderung eine Liga höher bewusst, geht die Aufgabe aber mit Selbstvertrauen an. Wenn die Mannschaft die Leidenschaft und den Zusammenhalt aus der Aufstiegssaison auf den Platz bringt, dürfte der FC Blue Stars Zürich in der 2. Liga für Ausrufezeichen sorgen.