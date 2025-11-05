 2025-10-30T14:25:35.653Z

– Foto: Alexander Sättele

Der FC Blaubeuren gewinnt auch beim SV Mietingen

Landesliga Württemberg, Staffel 4: Das Nachholspiel vom 9. Spieltag

Der FC Blaubeuren bestätigte seine beeindruckende Serie und feierte im Nachholspiel des 9. Spieltags den achten ungeschlagenen Auftritt in Folge. Mit einem späten Tor setzten sich die Gäste im Verfolgerduell beim SV Mietingen durch und schoben sich weiter nach oben.

Heute, 19:00 Uhr
SV Mietingen
SV MietingenMietingen
FC Blaubeuren
FC BlaubeurenFC Blaubeur.
0
1
Abpfiff

Vor 260 Zuschauern entwickelte sich eine umkämpfte Partie, das erste Ausrufezeichen setzte Blaubeuren mit einem Lattentreffer in der 15. Minute. Beide Mannschafen konnten ihre Chancen erstmal nicht nutzen. Die Entscheidung fiel dann spät: Daniel Fernandes traf in der 83. Minute zum 0:1 und ließ die mitgereisten Fans jubeln.
Für den SV Mietingen ist die Heimniederlage ein Rückschlag, mit nun 19 Punkten bleibt Mietingen auf Rang acht. Blaubeuren hingegen baut seine Serie weiter aus und springt mit nun 24 Zählern auf Platz vier. Bei einem Spiel weniger hat der FCB nur noch fünf Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten.

– Foto: SV Mietingen


Matthias KloosAutor