Der FC Bitburg steht unter Schock: Mittelfeldspieler Niclas Gerten erlitt am Freitag einen schweren Unfall. Nach Angaben des Vereins zog sich der 20-Jährige mehrere Brüche an der Halswirbel- und Lendenwirbelsäule zu und befindet sich seitdem im Krankenhaus. Das für Samstagabend geplante Derby beim FSV Trier-Tarforst wurde in Abstimmung mit dem Gegner und Spielleiter Jens Bachmann abgesagt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

In einer intensiven Schlussphase zeigte Schiedsrichter Alexander Mroß neun gelbe Karten. Malberg drängte auf den Ausgleich, verlor aber Justin Nagel (Gelb-Rot) und Trainer Hammel (Rot). Wittlich brachte den Sieg über die Zeit. Nach Vorarbeit von Nicolae Stefan über die rechte Seite hatte Ömer Kahyaoglu aus kurzer Distanz den Treffer des Tages (48.) markiert. Malberg stand tief, setzte dabei mit langen Bällen gefährliche Nadelstiche. Rot-Weiss-Torwart Philipp Berhard war aber zur Stelle und vereitelte eine Großchance stark (28.). Die Winterneuzugänge Mohammad Rashidi und Rückkehrer Meliani Saim wurden eingewechselt und feierten so ihren Einstand.

Rot-Weiss-Trainer Björn Griebler bilanzierte: „Nach einem Spiel gegen eine giftige Mannschaft auf einem kleinen Platz sind wir sehr froh über die drei Punkte. Wir fanden gut in die Partie, haben uns dann aber vom Gegner anstecken lassen. Die Hausherren nahmen oft das Tempo raus oder spielten auf Zeit. In der Halbzeitpause wurde ich lauter. Insgesamt hatten wir mehr Spielanteile, aber auf den letzten Metern zu kompliziert agiert. Den Vorsprung haben wir dann über die Zeit gebracht, ohne dass es noch mal richtig gefährlich wurde.“

RW Wittlich: Berhard – Harig, Kahyaoglu (60. Rashidi), Lentes, Stefan, Braun, Klein, Habbouchi (88. Düpre), Wollny (80. Saim), Ercan (71. Rizvani), Lauer (60. Heck)

Schiedsrichter: Alexander Mroß (Niederfell) – Zuschauer: 150

Tor: 0:1 Ömer Kahyaoglu (48.)

Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rot für Justin Nagel (89., wiederholtes Foulspiel), Rot für Malbergs Trainer Florian Hammel (90.+4, Meckern)

TuS Mosella Schweich - SG Westerburg⇥2:4 (1:2)

Die Hausherren fanden gut in die Partie und gingen nach Vorarbeit von Ronaldo Machado durch Nico Schäfer in Führung (6.). Vor 221 Zuschauern erzielte Matthias Wengenroth den Ausgleich durch einen von Joshua Rodrigues verursachten Foulelfmeter (40.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gingen die Gäste aus dem Westerwald durch Lars Hendrik Jung in Führung. Nach dem Seitenwechsel ließ Stefan Schleimer seine Schweicher jubeln (13. Saisontreffer) und verwandelte eine schöne Vorlage von Alexander Schwarz zum 2:2 (52.). Westerburgs Offensive fuhr einen Gang hoch. Die SG erzielte binnen 180 Sekunden durch Reichelt und Derscheid zwei weitere Treffer. Mosella-Trainer Thomas Schleimer konstatierte: „Leider haben wir eine schwache Leistung gegen einen direkten Konkurrenten gezeigt. Wir erwischten einen super Start und hätten in der zehnten Minute durch meinen Bruder Stephan auf 2:0 erhöhen können. Westerburg wollte den Sieg mehr und schenkte uns zu einfache Gegentore ein.“

Schweich: Gerhard – Schwarz (67. Agbor), Hansjosten (67. Kreber), Schneider, S. Schleimer, Pitsch, Schäfer, Frick (67. Schmitt), Machado (60. Dick), Stadfeld (77. Steffen), Rodrigues

Schiedsrichter: Niclas Berg (Sohren)

Zuschauer: 221 – Tore: 1:0 Nico Schäfer (6.), 1:1 Matthias Wengenroth (40.), 1:2 Lars Hendrik Jung (45.), 2:2 Stephan Schleimer (52.), 2:3 Paul Reichelt (61.), 2:4 Johannes Derscheid (64.)

FV Hunsrückhöhe Morbach - SG Vordereifel-Müllenbach⇥4:0 (2:0)

Morbach gelang ein perfekter Start nach der Winterpause. Gegen die SG Vordereifel präsentierten sich die Hausherren clever. Nach Vorarbeit von Sam Schurich traf Jonas Amberg zur Führung (19.). Kurz vor der Pause revanchierte sich Amberg: Er legte Schurich erfolgreich auf (41.). Nach Foul an Yusuf Kahyaoglu verwandelte Louis Kappes den Strafstoß zum 3:0 (63.). Zuvor kam der Aufsteiger Müllenbach zur einzigen Großchance, als ein Schuss an die Latte ging (60.). Amberg bereitete in der 78. Minute erneut einen Treffer vor: Maximilian Schemer setzte den Schlusspunkt und ließ die 150 Zuschauer über das souveräne 4:0 jubeln. FVH-Trainer Philipp Frank sagte zufrieden: „Das Spiel war eine super Sache, da wir hochkonzentriert waren und fast nichts zugelassen haben.“

Morbach: Görgen – Amtmann, Kappes, Schemer, Meeth (16. Schurich), Servatius (72. Klassen), Amberg (79. Heckler), Schultheis, Böhnke, Dippel (84. Conrad), Kahyaoglu (84. Kaiser)

Schiedsrichterin: Naemi Breier (Zerf)

Zuschauer: 150 – Tore: 1:0 Jonas Amberg (19.), 2:0 Sam Schurich (39.), 3:0 Louis Kappes (63.), 4:0 Maximilian Schemer (81.)