Der FC Bayern kommt: »Eines der besten U16-Teams Deutschlands« Die SpVgg GW Deggendorf empfängt in der B-Junioren-Bayernliga den souveränen Spitzenreiter von Thomas Seidl · Heute, 14:20 Uhr · 0 Leser

Die U17 der SpVgg GW Deggendorf spielt eine famose Runde – Foto: Harry Rindler

Es ist der Saisonhöhepunkt für die U17 der SpVgg GW Deggendorf, die sich in der laufenden Runde prächtig in der Bayernliga schlägt. Die Donaustädter belegen in der zweithöchsten Spielklasse einen hervorragenden sechsten Rang, haben bislang mehr Spiele gewonnen als verloren und stellen zudem die drittbeste Defensive. Am Samstag (Anstoß: 15:45 Uhr) kommt nun die U16 des FC Bayern München an die Trat. Die Talente des Rekordmeisters sind unangefochtener Spitzenreiter und das Maß aller Dinge. Während es im eigenen Kasten erst 18-mal eingeschlagen hat, durften sich die Schützlinge von Sebastian Dreier bereits über 66 eigene Torerfolge freuen.

"Wir wissen über unsere Außenseiterrolle und die enorme Qualität des Gegners Bescheid, freuen uns aber darauf, uns gegen einen der größten Vereine der Welt und eines der besten U16-Teams Deutschlands messen zu dürfen. Das Spiel gegen den Tabellenführer sehen wir als Bonusspiel", sagt Deggendorfs Coach Lukas Grzesik, dessen Truppe eine bemerkenswerte Entwicklung genommen hat. Nach einem holprigen Start - aus den ersten fünf Begegnungen konnten lediglich zwei Zähler geholt werden - läuft es seit dem ersten Sieg nahezu wie am Schnürchen. "Seither zeigen wir stabile Leistungen und haben ein deutlich selbstbewussteres Auftreten", verrät der 29-jährige Übungsleiter, der mit Benjamin Plab (8 Tore), Alesio Leka (4), Vinzenz Lehner und Lorant Mityko (jeweils 3) gefährliche Offensivkräfte in seinen Reihen hat.







Die Donaustädter sind mit den beiden Auftakterfolgen beim Kirchheimer SC (2:1) und der U16 der SpVgg Unterhaching (4:2) perfekt aus der Winterpause gekommen. Zum anvisierten Klassenerhalt fehlen noch nur wenige Punkte und Baumgärtner, Ecker, Preußner & Co. können den anstehenden Aufgaben dank des Top-Starts deutlich gelassener entgegenblicken. "Wir hatten trotz der schwierigen Wetterbedingungen eine konstante und intensive Wintervorbereitung, die sich bezahlt macht", freut sich Lukas Grzesik, der mit seinen Jungs und seinem Trainerteam um Uli Kett und Thomas Moosmüller nun auch die Jungspunde vom Campus ärgern möchte.



